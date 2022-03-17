Türkiye
SON DAKİKA| Putin: Donbass’ta olanlar, Kırım’ın Rusya’ya bağlanması kararının ne denli doğru olduğunu gösteriyor
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220317/zehirli-gaz-onlarca-isciyi-hastanelik-etti-1054811434.html
Zehirli gaz onlarca işçiyi hastanelik etti
Zehirli gaz onlarca işçiyi hastanelik etti
Eskişehir'de bir fabrikanın bacasından buhar ile çıkan zehirli gazın yağmur suyu rögarına karışması sonucu zehirlendiği belirtilen 30’dan fazla işçi... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T13:46+0300
2022-03-17T13:46+0300
türkiye
zehir
gaz
hasta
hastane
işçi
eskişehir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054811309_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_711f21fe83282ace34e7192a446bb8a9.jpg
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 7. Caddesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın bacasından buhar ile çıktığı iddia edilen zehirli gaz, yağmur ile birlikte rögarlara indi. Gece saatlerinde gazın sıkışması sonrasında fabrikalarda bulunan bazı işçiler rahatsızlanmaya başladı.Servislerle çeşitli hastanelere götürülen 30'un üzerinde işçi tedavi altına alındı. Sabah vardiyasına gelen işçilerin bir bölümü de çalışmaya başladıktan sonra rahatsızlandı. İşçiler fabrikaya gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.İşçilerin zehirlenmesi üzerine Organize Sanayi Bölgesine (OSB) bağlı ekipler konuyla ilgili inceleme başlattı. Çalışma sonrasında işçilerin zehirlenme sebeplerinin belirleneceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220307/corumda-12-kisi-metil-alkolden-zehirlendi-4unun-durumu-agir-1054493486.html
türkiye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054811309_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_032522663d09cd0c076c0eaa06002a10.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zehir, gaz, hasta, hastane, işçi, eskişehir

Zehirli gaz onlarca işçiyi hastanelik etti

13:46 17.03.2022
© İHAAmbulans - 112 Acil
Ambulans - 112 Acil - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© İHA
Abone olGoogle news
Eskişehir'de bir fabrikanın bacasından buhar ile çıkan zehirli gazın yağmur suyu rögarına karışması sonucu zehirlendiği belirtilen 30’dan fazla işçi hastanelerde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 7. Caddesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın bacasından buhar ile çıktığı iddia edilen zehirli gaz, yağmur ile birlikte rögarlara indi. Gece saatlerinde gazın sıkışması sonrasında fabrikalarda bulunan bazı işçiler rahatsızlanmaya başladı.
Servislerle çeşitli hastanelere götürülen 30'un üzerinde işçi tedavi altına alındı. Sabah vardiyasına gelen işçilerin bir bölümü de çalışmaya başladıktan sonra rahatsızlandı. İşçiler fabrikaya gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçilerin zehirlenmesi üzerine Organize Sanayi Bölgesine (OSB) bağlı ekipler konuyla ilgili inceleme başlattı. Çalışma sonrasında işçilerin zehirlenme sebeplerinin belirleneceği öğrenildi.
Çorum'da 12 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 12 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
TÜRKİYE
Çorum'da 12 kişi metil alkolden zehirlendi, 4'ünün durumu ağır
7 Mart, 14:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала