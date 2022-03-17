https://tr.sputniknews.com/20220317/zehirli-gaz-onlarca-isciyi-hastanelik-etti-1054811434.html
Zehirli gaz onlarca işçiyi hastanelik etti
Zehirli gaz onlarca işçiyi hastanelik etti
Eskişehir'de bir fabrikanın bacasından buhar ile çıkan zehirli gazın yağmur suyu rögarına karışması sonucu zehirlendiği belirtilen 30’dan fazla işçi... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T13:46+0300
2022-03-17T13:46+0300
2022-03-17T13:46+0300
türkiye
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hasta
hastane
işçi
eskişehir
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Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 7. Caddesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın bacasından buhar ile çıktığı iddia edilen zehirli gaz, yağmur ile birlikte rögarlara indi. Gece saatlerinde gazın sıkışması sonrasında fabrikalarda bulunan bazı işçiler rahatsızlanmaya başladı.Servislerle çeşitli hastanelere götürülen 30'un üzerinde işçi tedavi altına alındı. Sabah vardiyasına gelen işçilerin bir bölümü de çalışmaya başladıktan sonra rahatsızlandı. İşçiler fabrikaya gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.İşçilerin zehirlenmesi üzerine Organize Sanayi Bölgesine (OSB) bağlı ekipler konuyla ilgili inceleme başlattı. Çalışma sonrasında işçilerin zehirlenme sebeplerinin belirleneceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220307/corumda-12-kisi-metil-alkolden-zehirlendi-4unun-durumu-agir-1054493486.html
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zehir, gaz, hasta, hastane, işçi, eskişehir
Zehirli gaz onlarca işçiyi hastanelik etti
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Eskişehir'de bir fabrikanın bacasından buhar ile çıkan zehirli gazın yağmur suyu rögarına karışması sonucu zehirlendiği belirtilen 30’dan fazla işçi hastanelerde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 7. Caddesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın bacasından buhar ile çıktığı iddia edilen zehirli gaz, yağmur ile birlikte rögarlara indi. Gece saatlerinde gazın sıkışması sonrasında fabrikalarda bulunan bazı işçiler rahatsızlanmaya başladı.
Servislerle çeşitli hastanelere götürülen 30'un üzerinde işçi tedavi altına alındı. Sabah vardiyasına gelen işçilerin bir bölümü de çalışmaya başladıktan sonra rahatsızlandı. İşçiler fabrikaya gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçilerin zehirlenmesi üzerine Organize Sanayi Bölgesine (OSB) bağlı ekipler konuyla ilgili inceleme başlattı. Çalışma sonrasında işçilerin zehirlenme sebeplerinin belirleneceği öğrenildi.