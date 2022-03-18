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AB ülkeleri 2020'de en çok Faslılara vatandaşlık verdi
AB ülkeleri 2020'de en çok Faslılara vatandaşlık verdi
Avrupa Birliği ülkelerinde 2020'de 729 bin vatandaşlık başvurusu kabul edildi. Başvurusu kabul edilenler içinde ilk sırada Faslılar yer aldı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T14:17+0300
2022-03-18T14:26+0300
avrupa birliği
dünya
fas
vatandaşlık
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2020'de vatandaşlığa kabul edilen kişilerin sayısı, 2019'a göre yüzde 3 artarak yaklaşık 729 bin oldu.AB vatandaşlığı alan kişilerin yüzde 85'inin vatansız ya da AB üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşı olduğu belirtildi.AB ülkelerinin vatandaşlığına kabul edilen kişiler arasında birinci sırayı Faslılar aldı. 2020'de 68 bin 900 Faslı AB ülkesi vatandaşı oldu. Faslıları vatandaşlığa kabul eden ülkeler arasında İspanya, İtalya ve Fransa ilk üç sırada yer aldı.Aynı yıl 50 bin 200 Suriyeli de AB vatandaşlığına kabul edildi. Suriyelilerin yüzde 49'u, İsveç vatandaşlığına hak kazandı.Arnavutluk'tan da 40 bin 500 kişi, AB vatandaşlığı elde etti. Bu kişilerin yüzde 70'ini, İtalya vatandaşlığa kabul etti.Romanya'dan 28 bin 700, Brezilya'dan 24 bin 100 kişi, AB vatandaşlığı alırken Türkiye'den 23 bin 700 kişi, AB ülkesi vatandaşı oldu. Türklerin yüzde 49'u Almanya'dan vatandaşlık aldı.AB vatandaşlığı elde eden 16 bin İngiliz'in yüzde 60'ı aynı zamanda Almanya, Fransa ve İsveç vatandaşı oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220315/ab-komisyonu-uyesi-johansson-ab-2015teki-goc-krizinde-yoktu-1054739694.html
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avrupa birliği, fas, vatandaşlık, suriye

AB ülkeleri 2020'de en çok Faslılara vatandaşlık verdi

14:17 18.03.2022 (güncellendi: 14:26 18.03.2022)
© REUTERS / YVES HERMANAvrupa Birliği
Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
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Avrupa Birliği ülkelerinde 2020'de 729 bin vatandaşlık başvurusu kabul edildi. Başvurusu kabul edilenler içinde ilk sırada Faslılar yer aldı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2020'de vatandaşlığa kabul edilen kişilerin sayısı, 2019'a göre yüzde 3 artarak yaklaşık 729 bin oldu.
AB vatandaşlığı alan kişilerin yüzde 85'inin vatansız ya da AB üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşı olduğu belirtildi.
AB ülkelerinin vatandaşlığına kabul edilen kişiler arasında birinci sırayı Faslılar aldı. 2020'de 68 bin 900 Faslı AB ülkesi vatandaşı oldu. Faslıları vatandaşlığa kabul eden ülkeler arasında İspanya, İtalya ve Fransa ilk üç sırada yer aldı.
Aynı yıl 50 bin 200 Suriyeli de AB vatandaşlığına kabul edildi. Suriyelilerin yüzde 49'u, İsveç vatandaşlığına hak kazandı.
Arnavutluk'tan da 40 bin 500 kişi, AB vatandaşlığı elde etti. Bu kişilerin yüzde 70'ini, İtalya vatandaşlığa kabul etti.
Romanya'dan 28 bin 700, Brezilya'dan 24 bin 100 kişi, AB vatandaşlığı alırken Türkiye'den 23 bin 700 kişi, AB ülkesi vatandaşı oldu. Türklerin yüzde 49'u Almanya'dan vatandaşlık aldı.
AB vatandaşlığı elde eden 16 bin İngiliz'in yüzde 60'ı aynı zamanda Almanya, Fransa ve İsveç vatandaşı oldu.
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