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Adana'da okulun kadın güvenlik görevlisini silahla kaçıran zanlı tutuklandı
Adana'da okulun kadın güvenlik görevlisini silahla kaçıran zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ilkokulun kadın güvenlik görevlisini kaçıran silahlı şüpheli tutuklandı. Polislerin ifadesine başvurduğu Hilal İ.'nin zanlı... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
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adana
okul
adam kaçırma
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 Mart'ta ilkokulda çalışan özel güvenlik görevlisi Hilal İ'yi okul bahçesinde beklediği sırada tabancayla kaçıran ve daha sonra serbest bırakan zanlı E.A. ve arkadaşı H.C.S'nin saklandığı adresi tespit etti.Ekipler, düzenledikleri operasyonla iki şüpheliyi de adreslerinde yakaladı.Polislerin ifadesine başvurduğu Hilal İ'nin zanlı E.A. ve arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.C.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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adana, okul, adam kaçırma

Adana'da okulun kadın güvenlik görevlisini silahla kaçıran zanlı tutuklandı

10:12 18.03.2022
© İHA / Adana'da okulun kadın güvenlik görevlisini kaçıran zanlı tutuklandı
Adana'da okulun kadın güvenlik görevlisini kaçıran zanlı tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© İHA /
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ilkokulun kadın güvenlik görevlisini kaçıran silahlı şüpheli tutuklandı. Polislerin ifadesine başvurduğu Hilal İ.'nin zanlı E.A.'dan şikayetçi olmadığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 Mart'ta ilkokulda çalışan özel güvenlik görevlisi Hilal İ'yi okul bahçesinde beklediği sırada tabancayla kaçıran ve daha sonra serbest bırakan zanlı E.A. ve arkadaşı H.C.S'nin saklandığı adresi tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla iki şüpheliyi de adreslerinde yakaladı.
Polislerin ifadesine başvurduğu Hilal İ'nin zanlı E.A. ve arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.C.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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