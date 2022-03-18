https://tr.sputniknews.com/20220318/arsenalli-futbolcu-thomas-partey-musluman-oldu-1054848945.html
Arsenalli futbolcu Thomas Partey, Müslüman oldu
Arsenalli futbolcu Thomas Partey, Müslüman oldu
Arsenal'in Ganalı futbolcusu Thomas Partey, Müslüman oldu. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T14:28+0300
2022-03-18T14:28+0300
2022-03-18T14:51+0300
arsenal
spor
müslüman
din
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İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun Müslüman olduğu merkezde çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.Arsenal'in iki yıl önce Atletico Madrid'den renklerine bağladığı orta saha oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve iki gol attı.Partey ayrıca son dönemde ortaya koyduğu performansla Arsenal'da şubat ayının futbolcusu seçildi.
https://tr.sputniknews.com/20210625/uefadan-musluman-oyuncular-icin-heineken-karari-1044819729.html
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arsenal, müslüman, din
Arsenalli futbolcu Thomas Partey, Müslüman oldu
14:28 18.03.2022 (güncellendi: 14:51 18.03.2022) Abone ol
Arsenal'in Ganalı futbolcusu Thomas Partey, Müslüman oldu.
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun Müslüman olduğu merkezde çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
Arsenal'in iki yıl önce Atletico Madrid'den renklerine bağladığı orta saha oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve iki gol attı.
Partey ayrıca son dönemde ortaya koyduğu performansla Arsenal'da şubat ayının futbolcusu seçildi.