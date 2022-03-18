Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220318/arsenalli-futbolcu-thomas-partey-musluman-oldu-1054848945.html
Arsenalli futbolcu Thomas Partey, Müslüman oldu
Arsenalli futbolcu Thomas Partey, Müslüman oldu
Arsenal'in Ganalı futbolcusu Thomas Partey, Müslüman oldu. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T14:28+0300
2022-03-18T14:51+0300
arsenal
spor
müslüman
din
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054848715_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_83c22eb4a62e5462e4c257a6619135ea.jpg
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun Müslüman olduğu merkezde çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.Arsenal'in iki yıl önce Atletico Madrid'den renklerine bağladığı orta saha oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve iki gol attı.Partey ayrıca son dönemde ortaya koyduğu performansla Arsenal'da şubat ayının futbolcusu seçildi.
https://tr.sputniknews.com/20210625/uefadan-musluman-oyuncular-icin-heineken-karari-1044819729.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054848715_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_72f6d022bed95e2695e386640444fe4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
arsenal, müslüman, din

Arsenalli futbolcu Thomas Partey, Müslüman oldu

14:28 18.03.2022 (güncellendi: 14:51 18.03.2022)
© AP Photo / Ian WaltonThomas Partey
Thomas Partey - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Ian Walton
Abone olGoogle news
Arsenal'in Ganalı futbolcusu Thomas Partey, Müslüman oldu.
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun Müslüman olduğu merkezde çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
Arsenal'in iki yıl önce Atletico Madrid'den renklerine bağladığı orta saha oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve iki gol attı.
Partey ayrıca son dönemde ortaya koyduğu performansla Arsenal'da şubat ayının futbolcusu seçildi.
Pogba - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2021
SPOR
UEFA'dan Müslüman oyuncular için Heineken kararı
25 Haziran 2021, 17:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала