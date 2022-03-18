https://tr.sputniknews.com/20220318/ayrildigi-sevgilisi-ile-yanindaki-erkege-ates-acti-1i-agir-2-yarali-1054846918.html
Ayrıldığı sevgilisi ile yanındaki erkeğe ateş açtı: 1'i ağır, 2 yaralı
Ayrıldığı sevgilisi ile yanındaki erkeğe ateş açtı: 1'i ağır, 2 yaralı
Mersin'in Mut ilçesinde Egemen A., bir süre önce kendisinden ayrılan sevgilisi Şerife Fatma E.'yi tantuni dükkanında Mehmet Ö. ile yemek yerken görünce... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T13:44+0300
2022-03-18T13:44+0300
2022-03-18T13:45+0300
türkiye
sevgili
mersin
mut
saldırı
silahlı saldırı
yaralama
erkek
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Gece saatlerinde Doğancı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan tantuni dükkanı önünde meydana gelen olayda, bir süre önce kendisinden ayrılan Şerife Fatma E.'yi, Mehmet Ö. ile yemek yerken gören Egemen A., tabancasını çıkartıp ateş açtı. Tabancadaki mermileri boşaltan Egemen A., olay yerinden kaçarken olayda yaralanan Şerife Fatma E ve Mehmet Ö., çevredekilerin ihbarıyla ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralı Mehmet Ö., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şerife Fatma E.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Mehmet Ö.'nün ise hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda mermi çekirdeği buldu. Kaçan şüpheli daha sonra polis tarafından yakalandı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220318/eski-esini-oldurup-tandirda-yakan-kadinin-omur-boyu-hapsi-istendi-1054846351.html
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sevgili, mersin, mut, saldırı, silahlı saldırı, yaralama, erkek
Ayrıldığı sevgilisi ile yanındaki erkeğe ateş açtı: 1'i ağır, 2 yaralı
13:44 18.03.2022 (güncellendi: 13:45 18.03.2022) Abone ol
Mersin'in Mut ilçesinde Egemen A., bir süre önce kendisinden ayrılan sevgilisi Şerife Fatma E.'yi tantuni dükkanında Mehmet Ö. ile yemek yerken görünce tabancasını çıkarıp ateş açtı. Genç kız saldırıdan yaralı kurtulurken, kurşunların isabet ettiği Mehmet Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Gece saatlerinde Doğancı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan tantuni dükkanı önünde meydana gelen olayda, bir süre önce kendisinden ayrılan Şerife Fatma E.'yi, Mehmet Ö. ile yemek yerken gören Egemen A., tabancasını çıkartıp ateş açtı.
Tabancadaki mermileri boşaltan Egemen A., olay yerinden kaçarken olayda yaralanan Şerife Fatma E ve Mehmet Ö., çevredekilerin ihbarıyla ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı Mehmet Ö., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şerife Fatma E.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Mehmet Ö.'nün ise hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda mermi çekirdeği buldu. Kaçan şüpheli daha sonra polis tarafından yakalandı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.