https://tr.sputniknews.com/20220318/ayrildigi-sevgilisi-ile-yanindaki-erkege-ates-acti-1i-agir-2-yarali-1054846918.html

Ayrıldığı sevgilisi ile yanındaki erkeğe ateş açtı: 1'i ağır, 2 yaralı

Ayrıldığı sevgilisi ile yanındaki erkeğe ateş açtı: 1'i ağır, 2 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde Egemen A., bir süre önce kendisinden ayrılan sevgilisi Şerife Fatma E.'yi tantuni dükkanında Mehmet Ö. ile yemek yerken görünce... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T13:44+0300

2022-03-18T13:44+0300

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türkiye

sevgili

mersin

mut

saldırı

silahlı saldırı

yaralama

erkek

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Gece saatlerinde Doğancı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan tantuni dükkanı önünde meydana gelen olayda, bir süre önce kendisinden ayrılan Şerife Fatma E.'yi, Mehmet Ö. ile yemek yerken gören Egemen A., tabancasını çıkartıp ateş açtı. Tabancadaki mermileri boşaltan Egemen A., olay yerinden kaçarken olayda yaralanan Şerife Fatma E ve Mehmet Ö., çevredekilerin ihbarıyla ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralı Mehmet Ö., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şerife Fatma E.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Mehmet Ö.'nün ise hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda mermi çekirdeği buldu. Kaçan şüpheli daha sonra polis tarafından yakalandı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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sevgili, mersin, mut, saldırı, silahlı saldırı, yaralama, erkek