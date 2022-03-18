https://tr.sputniknews.com/20220318/bakan-soylu-yurt-icinde-teror-orgutunun-sayisinin-sadece-150-oldugu-bir-fotografla-karsinizdayiz-1054832013.html

Bakan Soylu: Yurt içinde terör örgütünün sayısının sadece 150 olduğu bir fotoğrafla karşınızdayız

Bakan Soylu: Yurt içinde terör örgütünün sayısının sadece 150 olduğu bir fotoğrafla karşınızdayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitemeyiz, incitenden de razı olmayız. Bize inancımızın, dinimizin, milletimizin... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T02:07+0300

2022-03-18T02:07+0300

2022-03-18T02:07+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

pkk

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Soylu, Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınlarıyla yemekte bir araya geldi.Programda konuşan Soylu, terör örgütlerinin ülke içindeki silahlı eylem oranının 2014 yılına göre yüzde 95 azaldığını, bu eylemlerin azalmasında şehit ve gazilerin payının büyük olduğunu söyledi.Eskiden PKK'ya katılımın 5 binler civarında olduğunu ifade eden Soylu, geçen yıl sadece 51 kişinin örgüte katıldığını belirtti.Bu yıl sadece yurt dışından iki kişinin PKK'ya katıldığını aktaran Soylu, "Yurt içinde terör örgütünün sayısının sadece 150 olduğu bir fotoğrafla karşınızdayız" diye konuştu.Sadece PKK değil, FETÖ ve IŞİD ile de mücadele ettiklerinin altını çizen Soylu, "Doğrudan üniversitedeki gençlerimizi zehirleyen bu kokuşmuş yapıların belini kırdık. Sol terör örgütlerinin kırsaldaki faaliyetlerini tamamen bitirdik." ifadesini kullandı.Gelecek nesillerin de şehit ve gazilerin emanetine sahip çıkacağını kaydeden Soylu, "Biz şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitemeyiz, incitenden de razı olmayız. Bize inancımızın, dinimizin, milletimizin, medeniyetimizin, milli düsturlarımızın, geleneğimizin ve göreneğimizin gösterdiği budur." dedi.'Biz insanları ayırmıyoruz'Türkiye'nin muhtaç durumda olan ülkelere insani yardım gönderdiğini aktaran Soylu, Türkiye'nin emin bir ülke ve devlet olduğunu dile getirdi.Soylu, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım yaptığını anımsatarak, "Biz insanları saç rengiyle, göz rengiyle, ten rengiyle ayırmıyoruz." ifadesini kullandı.

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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, pkk