https://tr.sputniknews.com/20220318/bakan-soyludan-bolge-sistemi-aciklamasi-geliyor-gelmekte-olan-1054832859.html

Bakan Soylu'dan 'bölge sistemi' açıklaması: Geliyor gelmekte olan

Bakan Soylu'dan 'bölge sistemi' açıklaması: Geliyor gelmekte olan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet hizmetleri sınıfında görevli personellerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili açıklama... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T04:55+0300

2022-03-18T04:55+0300

2022-03-18T05:34+0300

politika

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

bölge

türkiye

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Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Birçok olumlu düzenlemeyle polisimizin şark süresini indiren, bölge düzenlemesini 2024'te başlatacak yönetmelik için Kılıçdaroğlu; ilgili büyükelçiye! onaylatarak tweet atmış. Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir, belediyelerinize verdiği örgüt mensupları gibi. Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220318/emniyetten-atama-ve-yer-degistirme-yonetmeligine-iliskin-aciklama-1054831461.html

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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, bölge, türkiye