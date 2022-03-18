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Bakan Soylu'dan 'bölge sistemi' açıklaması: Geliyor gelmekte olan
Bakan Soylu'dan 'bölge sistemi' açıklaması: Geliyor gelmekte olan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet hizmetleri sınıfında görevli personellerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili açıklama... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T04:55+0300
2022-03-18T05:34+0300
politika
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
bölge
türkiye
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Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Birçok olumlu düzenlemeyle polisimizin şark süresini indiren, bölge düzenlemesini 2024'te başlatacak yönetmelik için Kılıçdaroğlu; ilgili büyükelçiye! onaylatarak tweet atmış. Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir, belediyelerinize verdiği örgüt mensupları gibi. Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220318/emniyetten-atama-ve-yer-degistirme-yonetmeligine-iliskin-aciklama-1054831461.html
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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, bölge, türkiye

Bakan Soylu'dan 'bölge sistemi' açıklaması: Geliyor gelmekte olan

04:55 18.03.2022 (güncellendi: 05:34 18.03.2022)
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet hizmetleri sınıfında görevli personellerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili açıklama yaptı.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Birçok olumlu düzenlemeyle polisimizin şark süresini indiren, bölge düzenlemesini 2024'te başlatacak yönetmelik için Kılıçdaroğlu; ilgili büyükelçiye! onaylatarak tweet atmış. Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir, belediyelerinize verdiği örgüt mensupları gibi. Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kaydetti.
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
TÜRKİYE
Emniyetten 'Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne ilişkin açıklama
01:25
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