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Balkondan düşerek ölen kadının eşinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Balkondan düşerek ölen kadının eşinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Ümraniye'de dün gece balkondan düşerek hayatını kaybeden ev hanımı Ece Kılıçaslan Acar'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi E. Acar adli kontrol şartıyla... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T13:08+0300
2022-03-18T13:08+0300
türkiye
türkiye
istanbul
balkon
uzaklaştırma
kadına yönelik şiddet
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İstanbul Ümraniye'ye bağlı Esenkent Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Ece Kılıçaslan Acar, balkondan düşerek yaralı bir şekilde hastaneye getirildi. Kılıçaslan kısa bir süre sonra da hayatını kaybetti.Durumun savcıya bildirilmesi üzerine Ece Kılıçaslan Acar'ın eşi E. Acar (33) gözaltına alındı.Anne ve babası cinayetten şüphelendiEmniyette müşteki sıfatıyla ifadesi alınan Ece Kılıçaslan Acar'ın annesi ve babasının olayın intihar ya da yüksekten düşme olmadığını ve bir cinayet olduğunu düşündüklerini söylediği öğrenildi. Maktulün annesi ve babası şüpheli E. Acar'dan şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli E. Acar'ın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.Balkondan düşerek ölen Ece Kılıçaslan Acar'ın şüpheli eşi adli kontrolle serbest'Silahıma deterjan bulaştırdın' diye tehdit ettiHayatını kaybeden Acar'ın 22 Mayıs 2021 tarihinde eşinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Acar geçtiğimiz yıl karakolda verdiği ifadesinde oto yıkamacı olan eşinin silahı olduğunu, eşinin silahını deterjan kutusuna saklandığını ve eşinin de "Silahıma deterjan bulaştırdın" diyerek kendisini tehdit ettiğini belirtti.Eşinin iki ayrı mahkemede yargılandığı ortaya çıktıEşinden şikayetçi olan Ece Acar'ın yetkili makamlardan uzaklaştırma kararı çıkarılmasını ve sığınma evine yerleştirilmek istediğini talep ettiği öğrenildi. Şüpheli E. Acar hakkında 25 Mayıs 2021'de 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarıldığı, 2 ayın sonunda müşteki Ece Kılıçaslan Acar'ın koruyucu-önleyici tedbirin süresinin uzatma talebinin olmadığı da öğrenildi.Kadının bu şikayetlerine ilişkin sanık E. Acar hakkında 2 ayrı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı bilgisi de edinildi.
https://tr.sputniknews.com/20210219/odaya-kilitlenip-darbedildigi-one-surulen-kadin-balkondan-asagi-dustu-1043849814.html
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türkiye, istanbul, balkon, uzaklaştırma, kadına yönelik şiddet

Balkondan düşerek ölen kadının eşinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı

13:08 18.03.2022
© DHABalkondan düşerek ölen kadının eşinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Balkondan düşerek ölen kadının eşinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© DHA
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Ümraniye'de dün gece balkondan düşerek hayatını kaybeden ev hanımı Ece Kılıçaslan Acar'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi E. Acar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli eş E. Acar'ın geçtiğimiz yıl "Silahıma deterjan bulaştırdın" diyerek Ece Kılıçaslan Acar'ı tehdit ettiği ve kadının şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Ümraniye'ye bağlı Esenkent Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Ece Kılıçaslan Acar, balkondan düşerek yaralı bir şekilde hastaneye getirildi. Kılıçaslan kısa bir süre sonra da hayatını kaybetti.
Durumun savcıya bildirilmesi üzerine Ece Kılıçaslan Acar'ın eşi E. Acar (33) gözaltına alındı.

Anne ve babası cinayetten şüphelendi

Emniyette müşteki sıfatıyla ifadesi alınan Ece Kılıçaslan Acar'ın annesi ve babasının olayın intihar ya da yüksekten düşme olmadığını ve bir cinayet olduğunu düşündüklerini söylediği öğrenildi. Maktulün annesi ve babası şüpheli E. Acar'dan şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli E. Acar'ın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Balkondan düşerek ölen Ece Kılıçaslan Acar'ın şüpheli eşi adli kontrolle serbest

'Silahıma deterjan bulaştırdın' diye tehdit etti

Hayatını kaybeden Acar'ın 22 Mayıs 2021 tarihinde eşinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Acar geçtiğimiz yıl karakolda verdiği ifadesinde oto yıkamacı olan eşinin silahı olduğunu, eşinin silahını deterjan kutusuna saklandığını ve eşinin de "Silahıma deterjan bulaştırdın" diyerek kendisini tehdit ettiğini belirtti.

Eşinin iki ayrı mahkemede yargılandığı ortaya çıktı

Eşinden şikayetçi olan Ece Acar'ın yetkili makamlardan uzaklaştırma kararı çıkarılmasını ve sığınma evine yerleştirilmek istediğini talep ettiği öğrenildi. Şüpheli E. Acar hakkında 25 Mayıs 2021'de 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarıldığı, 2 ayın sonunda müşteki Ece Kılıçaslan Acar'ın koruyucu-önleyici tedbirin süresinin uzatma talebinin olmadığı da öğrenildi.
Kadının bu şikayetlerine ilişkin sanık E. Acar hakkında 2 ayrı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı bilgisi de edinildi.
Odaya kilitlenip darbedildiği öne sürülen kadın balkondan aşağı düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2021
DÜNYA
Odaya kilitlenip darbedildiği öne sürülen kadın, balkondan aşağı düştü
19 Şubat 2021, 14:54
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