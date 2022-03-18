https://tr.sputniknews.com/20220318/basina-buz-kutlesi-dustu-1-haftadir-yogun-bakimda-1054839789.html
Başına buz kütlesi düştü, 1 haftadır yoğun bakımda
Başına buz kütlesi düştü, 1 haftadır yoğun bakımda
Konya'da, aracını kardan temizlemeye çalışan Şeref Kalfaoğlu'nun başına, çatıdan buz kütlesi düştü. Hastaneye kaldırılan Kalfaoğlu'nun yoğun bakımdaki... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T11:41+0300
2022-03-18T11:41+0300
2022-03-18T11:41+0300
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Konya'da lokantacılık yapan Şeref Kalfaoğlu, Seyit Harun Bulvarı’nda bulunan aracını kardan temizlerken kafasına buz kütlesi düştü.Yere yığılan Kalfaoğlu’nu görenlerin ihbarıyla sağlık ekibi geldi. Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kalfaoğlu, ilk müdahalenin ardından Konya’daki hastaneye sevk edildi. Şeref Kalfaoğlu’nun yoğun bakımdaki tedavisi, 6 gündür sürüyor.
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konya, kar, buz
Başına buz kütlesi düştü, 1 haftadır yoğun bakımda
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Konya'da, aracını kardan temizlemeye çalışan Şeref Kalfaoğlu'nun başına, çatıdan buz kütlesi düştü. Hastaneye kaldırılan Kalfaoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi, 6 gündür sürüyor.
Konya'da lokantacılık yapan Şeref Kalfaoğlu, Seyit Harun Bulvarı’nda bulunan aracını kardan temizlerken kafasına buz kütlesi düştü.
Yere yığılan Kalfaoğlu’nu görenlerin ihbarıyla sağlık ekibi geldi. Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kalfaoğlu, ilk müdahalenin ardından Konya’daki hastaneye sevk edildi. Şeref Kalfaoğlu’nun yoğun bakımdaki tedavisi, 6 gündür sürüyor.