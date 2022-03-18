Türkiye
SON DAKİKA| Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaferin 107. yılı için Çanakkale'de
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220318/basina-buz-kutlesi-dustu-1-haftadir-yogun-bakimda-1054839789.html
Başına buz kütlesi düştü, 1 haftadır yoğun bakımda
Başına buz kütlesi düştü, 1 haftadır yoğun bakımda
Konya'da, aracını kardan temizlemeye çalışan Şeref Kalfaoğlu'nun başına, çatıdan buz kütlesi düştü. Hastaneye kaldırılan Kalfaoğlu'nun yoğun bakımdaki... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T11:41+0300
2022-03-18T11:41+0300
türkiye
konya
kar
buz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054839603_0:51:547:359_1920x0_80_0_0_2aa967eb78e5f1cb4049b10a4f691eb8.jpg
Konya'da lokantacılık yapan Şeref Kalfaoğlu, Seyit Harun Bulvarı’nda bulunan aracını kardan temizlerken kafasına buz kütlesi düştü.Yere yığılan Kalfaoğlu’nu görenlerin ihbarıyla sağlık ekibi geldi. Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kalfaoğlu, ilk müdahalenin ardından Konya’daki hastaneye sevk edildi. Şeref Kalfaoğlu’nun yoğun bakımdaki tedavisi, 6 gündür sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220317/yogun-bakimda-oksijeni-kapatan-tekniker-5-olumden-daha-sorumlu-tutuluyor-1054797568.html
türkiye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054839603_0:0:547:410_1920x0_80_0_0_a8b637f80dee7508439358456a573993.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
konya, kar, buz

Başına buz kütlesi düştü, 1 haftadır yoğun bakımda

11:41 18.03.2022
© DHABaşına buz kütlesi düştü, 1 haftadır yoğun bakımda
Başına buz kütlesi düştü, 1 haftadır yoğun bakımda - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Konya'da, aracını kardan temizlemeye çalışan Şeref Kalfaoğlu'nun başına, çatıdan buz kütlesi düştü. Hastaneye kaldırılan Kalfaoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi, 6 gündür sürüyor.
Konya'da lokantacılık yapan Şeref Kalfaoğlu, Seyit Harun Bulvarı’nda bulunan aracını kardan temizlerken kafasına buz kütlesi düştü.
Yere yığılan Kalfaoğlu’nu görenlerin ihbarıyla sağlık ekibi geldi. Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kalfaoğlu, ilk müdahalenin ardından Konya’daki hastaneye sevk edildi. Şeref Kalfaoğlu’nun yoğun bakımdaki tedavisi, 6 gündür sürüyor.
Koronavirüs, yoğun bakım, tedavi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
TÜRKİYE
Yoğun bakımda oksijeni kapatan tekniker 5 ölümden daha sorumlu tutuluyor
Dün, 08:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала