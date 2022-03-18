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Belarus'un, Avrupa Konseyi'nin faaliyetlerine katılma hakkı askıya alındı
Belarus'un, Avrupa Konseyi'nin faaliyetlerine katılma hakkı askıya alındı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Belarus'un konseyin toplantılarına ve faaliyetlerine katılma hakkını askıya aldı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T03:33+0300
2022-03-18T03:33+0300
2022-03-18T03:33+0300
ukrayna krizi
belarus
avrupa birliği konseyi
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
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Avrupa Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Komitesi'nin, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılara aktif şekilde katıldığı' gerekçesiyle Belarus ile ilişkiyi askıya almaya karar verdiği belirtildi.Komitenin, Belarus'un konseyin toplantılarına ve faaliyetlerine katılma hakkını askıya aldığı aktarılan açıklamada, bu ülke ile her türlü teknik iş birliğinin de askıya alındığı kaydedildi.Açıklamada, komitenin Belarus sivil toplumuyla ve muhalefetle bağlarını korumaya ve güçlendirmeye karar verdiği aktarıldı.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle dün Rusya'yı üyelikten çıkarmaya karar vermişti.
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belarus, avrupa birliği konseyi, rusya, ukrayna krizi, ukrayna
Belarus'un, Avrupa Konseyi'nin faaliyetlerine katılma hakkı askıya alındı
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Belarus'un konseyin toplantılarına ve faaliyetlerine katılma hakkını askıya aldı.
Avrupa Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Komitesi'nin, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılara aktif şekilde katıldığı' gerekçesiyle Belarus ile ilişkiyi askıya almaya karar verdiği belirtildi.
Komitenin, Belarus'un konseyin toplantılarına ve faaliyetlerine katılma hakkını askıya aldığı aktarılan açıklamada, bu ülke ile her türlü teknik iş birliğinin de askıya alındığı kaydedildi.
Açıklamada, komitenin Belarus sivil toplumuyla ve muhalefetle bağlarını korumaya ve güçlendirmeye karar verdiği aktarıldı.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle dün Rusya'yı üyelikten çıkarmaya karar vermişti.