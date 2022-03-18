https://tr.sputniknews.com/20220318/belcikada-marketler-yag-un-tuvalet-kagidi-ve-konserve-gidalarin-satislarini-kisitliyor-1054864198.html
Belçika'da marketler yağ, un, tuvalet kağıdı ve konserve gıdaların satışlarını kısıtlıyor
Belçika'da marketler yağ, un, tuvalet kağıdı ve konserve gıdaların satışlarını kısıtlıyor
Belçika'da faaliyet gösteren bazı market zincirleri yağ, un, tuvalet kağıdı ve konserve gıdaların satışını sınırladı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T23:19+0300
2022-03-18T23:19+0300
2022-03-18T23:19+0300
dünya
belçika
market
yağ
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kısıtlama
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Yerel basındaki habere göre, ülkede yaygın biçimde faaliyet gösteren market zincirleri, talebin aşırı artması nedeniyle çeşitli ürünlerin satışına kısıtlamalar uygulamaya başladı.Ülkenin en büyük market zinciri Colruyt, bugünden itibaren un ve yağ satışına limit getirdi. Bu markette müşteriye en fazla 2 litre sıvı yağ ve 2 kilogram un satışına izin veriliyor.Ülkede geniş ölçüde faaliyet gösteren Lidl marketleri de yağ ile birlikte konserve sebze ile tuvalet kağıdı gibi ürünlere de kısıtlama getirdi. Söz konusu market, 2 litre sıvı yağ, 2 konserve sebze ve 3 paket tuvalet kağıdı alınmasına izin veriyor.Ukrayna krizi tedarik zincirinde sorunlara yol açtıUkrayna krizi nedeniyle özellikle yağ ve un gibi ürünlerde tedarik sorunları yaşanmasından endişe ediliyordu.Söz konusu iki ülke, 'dünyanın en büyük buğday ve yağ üreticileri arasında' bulunuyordu.Kriz nedeniyle artık söz konusu ülkelerden bu ürünler tedarik edilemiyor.Belçika'da benzer kısıtlamalar Kovid-19 salgınının başında da yaşanmıştı. Ülkede sıkı biçimde kapanmaların yaşandığı 2020 yılı ilk bahar aylarında marketler, un, makarna ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerin satışını uzun süre bir adetle sınırlandırmıştı.
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belçika, market, yağ, satış, kısıtlama
Belçika'da marketler yağ, un, tuvalet kağıdı ve konserve gıdaların satışlarını kısıtlıyor
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Belçika'da faaliyet gösteren bazı market zincirleri yağ, un, tuvalet kağıdı ve konserve gıdaların satışını sınırladı.
Yerel basındaki habere göre, ülkede yaygın biçimde faaliyet gösteren market zincirleri, talebin aşırı artması nedeniyle çeşitli ürünlerin satışına kısıtlamalar uygulamaya başladı.
Ülkenin en büyük market zinciri Colruyt, bugünden itibaren un ve yağ satışına limit getirdi. Bu markette müşteriye en fazla 2 litre sıvı yağ ve 2 kilogram un satışına izin veriliyor.
Ülkede geniş ölçüde faaliyet gösteren Lidl marketleri de yağ ile birlikte konserve sebze ile tuvalet kağıdı gibi ürünlere de kısıtlama getirdi. Söz konusu market, 2 litre sıvı yağ, 2 konserve sebze ve 3 paket tuvalet kağıdı alınmasına izin veriyor.
Ukrayna krizi tedarik zincirinde sorunlara yol açtı
Ukrayna krizi nedeniyle özellikle yağ ve un gibi ürünlerde tedarik sorunları yaşanmasından endişe ediliyordu.
Söz konusu iki ülke, 'dünyanın en büyük buğday ve yağ üreticileri arasında' bulunuyordu.
Kriz nedeniyle artık söz konusu ülkelerden bu ürünler tedarik edilemiyor.
Belçika'da benzer kısıtlamalar Kovid-19 salgınının başında da yaşanmıştı. Ülkede sıkı biçimde kapanmaların yaşandığı 2020 yılı ilk bahar aylarında marketler, un, makarna ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerin satışını uzun süre bir adetle sınırlandırmıştı.