https://tr.sputniknews.com/20220318/bilim-insanlari-sacli-kara-delikler-hawkingin-bilgi-paradoksunu-acikliyor-1054847781.html
Bilim insanları: 'Saçlı' kara delikler Hawking'in 'bilgi paradoksunu' açıklıyor
Bilim insanları: 'Saçlı' kara delikler Hawking'in 'bilgi paradoksunu' açıklıyor
Bilim insanları, kara deliklerin işleyişine ilişkin geliştirdikleri ‘saçlılık teorisinin’, ilk kez Stephen Hawking tarafından 1974’te tanımlanan ‘bilgi... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T13:55+0300
2022-03-18T13:55+0300
2022-03-18T13:58+0300
stephen hawking
yaşam
kara delik
bilim insanları
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BBC’nin haberine göre, Sussex Üniversitesi’nden Profesör Xavier Calmet ve ekibi, kara delik tarafından yutulan yıldızlara ait bileşenlerin kara deliğin yerçekimi alanında bir iz bıraktığını ortaya koyduklarını söyledi.Calmet ve ekibi, yıldızın kara delikte bıraktığı ize ‘kuantum saçı’ adını verdi.Söz konusu teorinin, kuantum mekaniğini ve genel görelilik kuramını ihlal etmeden kara deliğe giren cisimlere ait bilginin tekrar ortaya çıkmasına izin verdiğini aktaran Calmet, böylece ünlü fizikçi Profesör Stephen Hawking tarafından bilgi paradoksu olarak tanımlanan çelişkinin de açığa kavuşturulduğunu savundu.Çalışma, Physical Review Letters dergisinde yayımlandı.Hawking’in ‘bilgi paradoksu’Hawking, kara deliklere giren cisimlerin bilgisine sahip olunamayacağını savunan Albert Einstein’ın genel görelilik kuramı ile bu cisimlere ait bilginin kaybolmasını imkansız gören kuantum mekaniğinin bir paradoks oluşturduğunu iddia etmişti.Kara deliklere giren cisimlerin bilgisine ne olduğuna ilişkin uzun yıllar yürüttüğü araştırmaların ardından Hawking, 'Kara Delikte Bilgi Yitimi (Entropi) ve Yumuşak Saçlar' adlı makalesinde, bu bilginin kaybolmadığını ve kara deliklerin çevresini saran olay ufkunda yer alan faton kuşaklarında kaydedilebileceğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20210702/-stephen-hawkingin-kara-delik-kuramina-teyit-olay-ufkunun-asla-kuculmedigi-tezigercek-hayatta-ilk-1044873236.html
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Bilim insanları: 'Saçlı' kara delikler Hawking'in 'bilgi paradoksunu' açıklıyor
13:55 18.03.2022 (güncellendi: 13:58 18.03.2022) Abone ol
Bilim insanları, kara deliklerin işleyişine ilişkin geliştirdikleri ‘saçlılık teorisinin’, ilk kez Stephen Hawking tarafından 1974’te tanımlanan ‘bilgi paradoksunu’ açıkladığını iddia etti.
BBC’nin haberine göre, Sussex Üniversitesi’nden Profesör Xavier Calmet ve ekibi, kara delik tarafından yutulan yıldızlara ait bileşenlerin kara deliğin yerçekimi alanında bir iz bıraktığını ortaya koyduklarını söyledi.
Calmet ve ekibi, yıldızın kara delikte bıraktığı ize ‘kuantum saçı’ adını verdi.
Söz konusu teorinin, kuantum mekaniğini ve genel görelilik kuramını ihlal etmeden kara deliğe giren cisimlere ait bilginin tekrar ortaya çıkmasına izin verdiğini aktaran Calmet, böylece ünlü fizikçi Profesör Stephen Hawking tarafından bilgi paradoksu olarak tanımlanan çelişkinin de açığa kavuşturulduğunu savundu.
Çalışma, Physical Review Letters dergisinde yayımlandı.
Hawking’in ‘bilgi paradoksu’
Hawking, kara deliklere giren cisimlerin bilgisine sahip olunamayacağını savunan Albert Einstein’ın genel görelilik kuramı ile bu cisimlere ait bilginin kaybolmasını imkansız gören kuantum mekaniğinin bir paradoks oluşturduğunu iddia etmişti.
Kara deliklere giren cisimlerin bilgisine ne olduğuna ilişkin uzun yıllar yürüttüğü araştırmaların ardından Hawking, 'Kara Delikte Bilgi Yitimi (Entropi) ve Yumuşak Saçlar' adlı makalesinde, bu bilginin kaybolmadığını ve kara deliklerin çevresini saran olay ufkunda yer alan faton kuşaklarında kaydedilebileceğini söylemişti.