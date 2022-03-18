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Bolu Dağı TEM otoyolu kapandı
Bolu Dağı TEM otoyolu kapandı
Bolu Dağı TEM otoyolu Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
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Bolu'da meydana gelen kaza, TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Çok sayıda tır, otomobil ve otobüs zincirleme kazaya karıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Kaza sebebiyle TEM otoyolu Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı.Olay yerindeki müdahaleler sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220311/d-100-karayolu-bolu-dagi-kesimi-yogun-kar-yagisi-nedeniyle-ulasima-kapatildi--1054652703.html
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ankara, istanbul, kar, bolu, tem otoyolu

Bolu Dağı TEM otoyolu kapandı

16:16 18.03.2022
© DHABolu Dağı TEM otoyolu kapandı
Bolu Dağı TEM otoyolu kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© DHA
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Bolu Dağı TEM otoyolu Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol, ulaşıma kapandı.
Bolu'da meydana gelen kaza, TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Çok sayıda tır, otomobil ve otobüs zincirleme kazaya karıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Kaza sebebiyle TEM otoyolu Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı.
Olay yerindeki müdahaleler sürüyor.
Bolu Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
TÜRKİYE
D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı
11 Mart, 21:15
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