https://tr.sputniknews.com/20220318/bolu-dagi-tem-otoyolu-kapandi-1054853509.html
Bolu Dağı TEM otoyolu kapandı
Bolu Dağı TEM otoyolu kapandı
Bolu Dağı TEM otoyolu Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T16:16+0300
2022-03-18T16:16+0300
2022-03-18T16:16+0300
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Bolu'da meydana gelen kaza, TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Çok sayıda tır, otomobil ve otobüs zincirleme kazaya karıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Kaza sebebiyle TEM otoyolu Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı.Olay yerindeki müdahaleler sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220311/d-100-karayolu-bolu-dagi-kesimi-yogun-kar-yagisi-nedeniyle-ulasima-kapatildi--1054652703.html
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ankara, istanbul, kar, bolu, tem otoyolu
Bolu Dağı TEM otoyolu kapandı
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Bolu Dağı TEM otoyolu Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol, ulaşıma kapandı.
Bolu'da meydana gelen kaza, TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Çok sayıda tır, otomobil ve otobüs zincirleme kazaya karıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Kaza sebebiyle TEM otoyolu Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı.
Olay yerindeki müdahaleler sürüyor.