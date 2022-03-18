https://tr.sputniknews.com/20220318/borsa-tum-zamanlarin-en-yuksek-haftalik-kapanisini-gerceklestirdi--1054859112.html

Borsa tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi

Borsa tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazançla 2.144,26 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T18:57+0300

2022-03-18T18:57+0300

2022-03-18T18:58+0300

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IST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10.68 puan artarken, toplam işlem hacmi 26.8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 0.06, holding endeksi yüzde 0.63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5.58 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3.64 ile turizm oldu.Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.50 değer kazançla 2.144.26 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.BIST 30 endeksi de günü yüzde 0.21 artışla 2.404.04 puandan tamamladı ve haftalık kapanış rekoru kırdı.Haftaya ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini ifade etti.Analistler, haftaya veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, işsizlik oranı, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), İngiltere'de enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.170 puanın direnç, 2.090 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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