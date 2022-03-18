Türkiye
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu gün içinde 6 kilometre ilerledi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220318/canakkale-deniz-zaferinin-107-yilinda-kentte-fener-alayi-duzenlendi-1054859881.html
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılında kentte fener alayı düzenlendi
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılında kentte fener alayı düzenlendi
Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü etkinleri kapsamında Cumhuriyet... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T20:13+0300
2022-03-18T20:13+0300
türkiye
çanakkale savaşı
18 mart çanakkale zaferi
anma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054860316_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_598d4e81b8f730c084d532f58357c9a1.jpg
Çanakkale Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü etkinleri kapsamında kenti, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donattı.Her sene olduğu gibi bu yıl da kentte fener alayı organize edildi. Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesi işbirliğinde düzenlenen fener alayı, Cumhuriyet Meydanı’nda saat 19:00'da başladı.Fener Alayı, İnönü Caddesi’nden başlayarak, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi’nden devam etti en son İskele Meydanı’nda da son buldu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054860316_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2809cd6e9aa0ab98da3253fb993d8f20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çanakkale savaşı, 18 mart çanakkale zaferi, anma

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılında kentte fener alayı düzenlendi

20:13 18.03.2022
© İHA / BAHADIR DEMİRÇEVİREN - EMRE BİNAKURAN-AW572623Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.
Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© İHA / BAHADIR DEMİRÇEVİREN - EMRE BİNAKURAN-AW572623
Abone olGoogle news
Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü etkinleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda fener alayı düzenledi.
Çanakkale Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü etkinleri kapsamında kenti, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donattı.

Her sene olduğu gibi bu yıl da kentte fener alayı organize edildi. Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesi işbirliğinde düzenlenen fener alayı, Cumhuriyet Meydanı’nda saat 19:00'da başladı.
Fener Alayı, İnönü Caddesi’nden başlayarak, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi’nden devam etti en son İskele Meydanı’nda da son buldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала