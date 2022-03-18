https://tr.sputniknews.com/20220318/canakkale-deniz-zaferinin-107-yilinda-kentte-fener-alayi-duzenlendi-1054859881.html

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılında kentte fener alayı düzenlendi

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılında kentte fener alayı düzenlendi

Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü etkinleri kapsamında Cumhuriyet... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

çanakkale savaşı

18 mart çanakkale zaferi

anma

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Çanakkale Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü etkinleri kapsamında kenti, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donattı.Her sene olduğu gibi bu yıl da kentte fener alayı organize edildi. Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesi işbirliğinde düzenlenen fener alayı, Cumhuriyet Meydanı’nda saat 19:00'da başladı.Fener Alayı, İnönü Caddesi’nden başlayarak, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi’nden devam etti en son İskele Meydanı’nda da son buldu.

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çanakkale savaşı, 18 mart çanakkale zaferi, anma