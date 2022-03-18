https://tr.sputniknews.com/20220318/canakkale-deniz-zaferinin-107-yilinda-kentte-fener-alayi-duzenlendi-1054859881.html
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılında kentte fener alayı düzenlendi
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılında kentte fener alayı düzenlendi
Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü etkinleri kapsamında Cumhuriyet... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T20:13+0300
2022-03-18T20:13+0300
2022-03-18T20:13+0300
türkiye
çanakkale savaşı
18 mart çanakkale zaferi
anma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054860316_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_598d4e81b8f730c084d532f58357c9a1.jpg
Çanakkale Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü etkinleri kapsamında kenti, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donattı.Her sene olduğu gibi bu yıl da kentte fener alayı organize edildi. Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesi işbirliğinde düzenlenen fener alayı, Cumhuriyet Meydanı’nda saat 19:00'da başladı.Fener Alayı, İnönü Caddesi’nden başlayarak, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi’nden devam etti en son İskele Meydanı’nda da son buldu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054860316_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2809cd6e9aa0ab98da3253fb993d8f20.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çanakkale savaşı, 18 mart çanakkale zaferi, anma
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılında kentte fener alayı düzenlendi
Abone ol
Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü etkinleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda fener alayı düzenledi.
Çanakkale Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü etkinleri kapsamında kenti, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donattı.
Her sene olduğu gibi bu yıl da kentte fener alayı organize edildi. Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesi işbirliğinde düzenlenen fener alayı, Cumhuriyet Meydanı’nda saat 19:00'da başladı.
Fener Alayı, İnönü Caddesi’nden başlayarak, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi’nden devam etti en son İskele Meydanı’nda da son buldu.