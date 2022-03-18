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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Canlı blog| Rusya Merkez Bankası: Rus ekonomisi büyük ölçekli bir yapısal değişim aşamasına giriyor
Canlı blog| Rusya Merkez Bankası: Rus ekonomisi büyük ölçekli bir yapısal değişim aşamasına giriyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, döviz piyasasının istikrarı için Merkez Bankası'na bir dizi yeni yetki verilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Rusya Merkez... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye

Canlı blog| Rusya Merkez Bankası: Rus ekonomisi büyük ölçekli bir yapısal değişim aşamasına giriyor

17:13 18.03.2022 (güncellendi: 18:40 18.03.2022)
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Rusya Devlet Başkanı Putin, döviz piyasasının istikrarı için Merkez Bankası'na bir dizi yeni yetki verilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Rusya Merkez Bankası, Rus ekonomisinin büyük ölçekli bir yapısal değişim aşamasına girdiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamasına göre Ukrayna operasyonu nedeniyle 5 binden fazla yaptırıma maruz kalan Rusya'ya yönelik kısıtlamalar bugün de sürdü. Bulgaristan gibi bir dizi ülke Rus diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etti. İngiltere, Russia Today (RT) kanalının lisansını iptal etti.
Öte yandan Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin neredeyse tamamı kontrol altına alındı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB'ye üye olmaktaki kararlılığını bugün de dile getirirken BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı 'Ukrayna'daki gıda tedarik zinciri çökmek üzere' uyarısı yaptı.
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Baltık ülkeleri 10 Rus diplomatı sınır dışı ediyor, Rusya 'Uygun yanıt vereceğiz' dedi
06:14
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18:45 18.03.2022
Volnovaha'daki çocuk kütüphanesinde aşırı milliyetçi yayınlar bulundu
Ukraynalı aşırı milliyetçilerden kurtarılan Donetsk bölgesindeki Volnovaha kentinin çocuk kütüphanesinde aşırı milliyetçi yayınların bulunduğu belirtildi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Volnovaha'nın Kiev'in kontrolü altında olduğu dönemde kütüphane, özellikle Rusya'da yasaklı aşırılık yanlısı ‘Ukrayna İsyan Ordusu (UPA)’ örgütünün propagandasını yapan yayınlarla doldurulurken, Rus klasikleri ana salondan çıkarılarak gardırop odasına kaldırıldı.
Kütüphanede ayrıca, Doğu Ukrayna sakinlerini öldüren aşırı milliyetçilerin kahraman olarak sunulduğu İngilizce kitaplar da bulunduğu kaydedildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti Başbakanının danışmanı Yan Gagin, bundan sonraki dönemde durumun düzeleceğini belirterek, ”Kurtarılan tüm bölgelerde Rusça ve Ukraynaca eğitim verilecek, hem dünya hem de ülkemizin gerçek tarih öğretilecek” dedi.
18:40 18.03.2022
Medinskiy: Ukrayna'nın tarafsız statüsü ve NATO üyeliği konusunda Kiev'le azami derecede yakınlaştık
Ukrayna'yla müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Moskova ve Kiev'in Ukrayna'nın tarafsız statüsü ve NATO üyeliği konusundaki tutumlarını azami derecede yakınlaştırdığını söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Medinskiy, "Ukrayna'nın tarafsız statüsü ve NATO'ya girmemesi, müzakerelerdeki başlıca maddelerden biri, taraflar bu konudaki tutumlarını azami derecede yakınlaştırdı" dedi.
18:39 18.03.2022
Kadirov: Biden yaşlığında sonunda aklını kaybetti
Çeçen lider Kadirov, Putin için "Savaş suçlusu" diyen ABD Başkanı Biden hakkında "Yaşlılığında sonunda aklını kaybetti" dedi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için ' savaş suçlusu' ifadelerini kullanan ABD Başkanı Joe Biden hakkında Yaşlılığında sonunda aklını kaybetti" değerlendirmesinde bulundu.
Biden'ın 'Vladimir Putin'i değerlendirecek güvenilirliğe sahip olmadığını' söyleyen Kadirov ayrıca, ABD başkanını 'dünya polisi gibi davranan bir manyak' olarak nitelendirdi.
18:23 18.03.2022
Rusya Merkez Bankası: Rus ekonomisi büyük ölçekli bir yapısal değişim aşamasına giriyor
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Rus ekonomisinin büyük ölçekli bir yapısal değişim aşamasına girdiği, yüksek enflasyon dönemlerinin kaçınılmaz olduğu, Merkez Bankası'nın izlediği politikanın kontrolsüz fiyat artışlarını önleyeceği belirtildi.
Açıklamada, “Rus ekonomisi, geniş bir yelpazedeki mal ve hizmet fiyatlarının ayarlanmasıyla ilgili olan geçici ancak kaçınılmaz bir yüksek enflasyon döneminin eşlik edeceği büyük bir yapısal değişim aşamasına giriyor” denildi.
Açıklamada ayrıca, Rusya Merkez Bankası’nın ekonomiyi kademeli olarak yeni koşullara uyarlamak için yeni bir para politikası izleyeceği kaydedildi.
18:20 18.03.2022
Aşırı milliyetçilerin Melitopol’e düzenlediği Toçka-U saldırısının görüntüleri yayınlandı
Aşırı milliyetçilerin Melitopol’e düzenlediği misket bombası yüklü Toçka-U saldırısının görüntüleri yayınlandı.
18:17 18.03.2022
Lavrov, Arap ülkelerinin Moskova büyükelçilerine Ukrayna'daki harekatı anlattı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Arap ülkelerinin Moskova büyükelçileri ve Arap Birliği Rusya Temsilciliği'nin başkanıyla bir araya gelerek Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatının gidişatı hakkında bilgi verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki duruma ilişkin değerlendirmelerini ve özel askeri harekattaki son durumu detaylı olarak anlatan Lavrov, "'Kolektif Batı' ülkeleri, Rusya'ya karşı açık bir ekonomik savaş yürütüyor, benzeri görülmemiş yaptırımlar baskısı uygulayarak uluslararası hukukun tüm normlarını kaba şekilde ihlal ediyor" dedi.
Lavrov, Arap diplomatların Ukrayna'daki yabancılar da dahil sivillerin güvenliğinin sağlanması, insani koridorların organizasyonu ve sığınmacılara yardım sunulması ile ilgili sorularına detaylı yanıtlar verdi.
18:03 18.03.2022
ABD Dışişleri Bakanlığı: Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkeler ‘koalisyonu’nu genişletmeye çalışıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkeler 'koalisiyonunu' genişletmeye çalıştıklarını söyledi.
Yetkili, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: "Avrupalı ve G7 ortaklarımızla birlikte ek önlemler almanın yanı sıra, bu önlemleri bizimle birlikte benimseyen ülkeler koalisyonunu genişletmek için çalışıyoruz."
17:45 18.03.2022
Rusya’da yakında YouTube engellenebilir
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’a (Roskomnadzor) yakın bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, önümüzdeki günlerde Rusya’da YouTube’un engellenebileceğini belirtti.
Kaynak, “Muhtemelen önümüzdeki haftanın sonuna kadar YouTube engellenmiş olacak. Bu ihtimali yüksek olarak değerlendiriyorum. Aslında geçen hafta engellenmesi gerekiyordu, ama Meta, Instagram engellendi. Eminim hepsi birden olmasın diye engelleme ertelendi” ifadesini kullandı.
Kaynak, kısıtlamanın artık bugün uygulanabileceği tahmininde bulundu.
17:35 18.03.2022
LHC’nin kurtarılmış bölgelerinde sokağa çıkma yasağı getirildi
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, daha önce Kiev’in kontrolünde olan ve kurtarılan bölgelerde sokağa çıkma yasağını uygulama kararını verdi.
Paseçnik’in karar metninde, “Daha önce Ukrayna’nın işgalinde olan ve 19 Şubat 2022 tarihinden sonra kurtarılan LHC topraklarında geçiş dönemi için saat 21.00 ilâ 05.00 arasında sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verdim” ifadesine yer verildi.
Bununla birlikte LHC’nin geriye kalan bölgelerinde sokağa çıkma yasağı daha önce olduğu gibi saat 23.00 ilâ 04.00 arasında uygulanacak.
DHC lideri Puşilin: Donbass’ta zafer yakın
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin, Rus Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Savaşçılarımız, daha önce atalarımızın sergilediği kahramanlıklar sergiliyor. Bu da büyük saygı uyandırıyor. Gençlerimizin ve sonraki kuşağın örnek alacağı kişiler var, çünkü birliklerimiz zaferimizi mümkün yapıyor. Eminim, zafer yakın” ifadesini kullandı.
17:32 18.03.2022
Donetsk lideri Puşilin: Donbass’ta zafer yakın
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin, Rus Perviy Kanal televizyonuna yaptığı açıklamada, “Savaşçılarımız, daha önce atalarımızın sergilediği kahramanlıklar sergiliyor. Bu da büyük saygı uyandırıyor. Gençlerimizin ve sonraki kuşağın örnek alacağı kişiler var, çünkü birliklerimiz zaferimizi mümkün yapıyor. Eminim, zafer yakın” dedi.
17:31 18.03.2022
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin kurtarılmış bölgelerinde sokağa çıkma yasağı getirildi
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, daha önce Kiev’in kontrolünde olan ve kurtarılan bölgelerde sokağa çıkma yasağını uygulama kararını verdi.
Paseçnik’in karar metninde, “Daha önce Ukrayna’nın işgalinde olan ve 19 Şubat 2022 tarihinden sonra kurtarılan LHC topraklarında geçiş dönemi için saat 21.00 ilâ 05.00 arasında sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verdim” ifadelerine yer verildi.
Bununla birlikte LHC’nin geriye kalan bölgelerinde sokağa çıkma yasağı daha önce olduğu gibi saat 23.00 ilâ 04.00 arasında uygulanacak.
17:13 18.03.2022
Putin, döviz işlemleriyle ilgili ek ekonomik önlemleri öngören kararnameyi imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, döviz piyasasının istikrarı için Merkez Bankası'na bir dizi yeni yetki verilmesini öngören kararnameyi imzaladı.
Kararnameyle birlikte Merkez Bankası'na yabancı şirketlere ve gerçek kişilere yapılacak para transferlerinin limitlerini belirleme konusunda tam yetki verildi. Hasmane ülkelerin yaptırımlarına maruz kalan Rus bankalarına yerleşik tüzel kişilerin döviz hesaplarıyla ilgili yükümlülüklerini 1 Eylül'e kadar ruble bazında yerine getirme izni verildi.
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