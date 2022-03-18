Canlı blog| Rusya Merkez Bankası: Rus ekonomisi büyük ölçekli bir yapısal değişim aşamasına giriyor

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamasına göre Ukrayna operasyonu nedeniyle 5 binden fazla yaptırıma maruz kalan Rusya'ya yönelik kısıtlamalar bugün de sürdü. Bulgaristan gibi bir dizi ülke Rus diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etti. İngiltere, Russia Today (RT) kanalının lisansını iptal etti.
Öte yandan Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin neredeyse tamamı kontrol altına alındı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB'ye üye olmaktaki kararlılığını bugün de dile getirirken BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı 'Ukrayna'daki gıda tedarik zinciri çökmek üzere' uyarısı yaptı.