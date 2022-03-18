Canlı blog| Rusya Merkez Bankası: Rus ekonomisi büyük ölçekli bir yapısal değişim aşamasına giriyor

Rusya Merkez Bankası: Rus ekonomisi büyük ölçekli bir yapısal değişim aşamasına giriyor

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Rus ekonomisinin büyük ölçekli bir yapısal değişim aşamasına girdiği, yüksek enflasyon dönemlerinin kaçınılmaz olduğu, Merkez Bankası'nın izlediği politikanın kontrolsüz fiyat artışlarını önleyeceği belirtildi.

Açıklamada, “Rus ekonomisi, geniş bir yelpazedeki mal ve hizmet fiyatlarının ayarlanmasıyla ilgili olan geçici ancak kaçınılmaz bir yüksek enflasyon döneminin eşlik edeceği büyük bir yapısal değişim aşamasına giriyor” denildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya Merkez Bankası’nın ekonomiyi kademeli olarak yeni koşullara uyarlamak için yeni bir para politikası izleyeceği kaydedildi.