CANLI | ABD Temsilciler Meclisi'nden 'Rusya'yla normal ticari ilişkileri askıya alan' tasarıya onay

Donbass operasyonunda 23. güne girilirken ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarı, kongre onayına gidecek.
Rusya ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik araştırma tesisleri için BMGK'yı acil toplantıya çağırdı. Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, "Özel askeri operasyon sırasında elimize geçen yeni belgeleri dikkate alarak ABD’nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları konusunu tekrar görüşmek üzere acil bir toplantı talep edeceğiz” vurgusunu yaptı.
Rusya ile barış görüşmeleri gerçekleştiren Ukrayna delegasyonunun başındaki Mihail Podolyak, Rusya tarafı ile bir barış anlaşmasına varmalarının ‘birkaç gün ya da 1.5 hafta gibi bir süre alabileceğini’ söyledi. Kremlin, "Umarız Kiev görüşmeleri uzatmaz, zira anlaşmayla Ukrayna'da olanlar hızlıca sona erebilir" açıklaması yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev Ukrayna'nın tarafsız ülkeye dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu ne kadar çabuk anlarsa Rusya'nın özel askeri harekatının o kadar çabuk biteceğini söyledi.
Rusya Başbakanı Mişustin, Rusya-Belarus Birlik Devleti içinde vatandaşların hareketine ilişkin tüm kısıtlamaların kaldırılacağını belirtti.