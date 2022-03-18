CANLI | ABD Temsilciler Meclisi'nden 'Rusya'yla normal ticari ilişkileri askıya alan' tasarıya onay

"Rusya, Ukrayna'da her geçen gün daha fazla barbarca vahşet işledikçe, tüm medeni örgütlerden ve platformlardan kovulmalıdır. Tüm FATF üye devletlerini, Rusya'yı konsorsiyumdan çıkarmaya ve gecikmeden FATF'nin kara listesine koymaya çağırıyoruz."