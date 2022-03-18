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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220318/canli-donbass-operasyonu-rusya-ukrayna-1054833460.html
CANLI | ABD Temsilciler Meclisi'nden 'Rusya'yla normal ticari ilişkileri askıya alan' tasarıya onay
CANLI | ABD Temsilciler Meclisi'nden 'Rusya'yla normal ticari ilişkileri askıya alan' tasarıya onay
Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki şüpheli biyolojik araştırma tesisleri ilgili BMGK'yı acil toplantıya çağırdı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'yla normal ticari... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
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Donbass operasyonu- Sivillerin tahliyesi - Sputnik Türkiye

CANLI | ABD Temsilciler Meclisi'nden 'Rusya'yla normal ticari ilişkileri askıya alan' tasarıya onay

06:14 18.03.2022 (güncellendi: 06:25 18.03.2022)
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Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki şüpheli biyolojik araştırma tesisleri ilgili BMGK'yı acil toplantıya çağırdı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'yla normal ticari ilişkileri askıya alma kararının ardından harekete geçen Kongre ilk adımı attı. Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'de son bir günde 42 bin 992 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
Donbass operasyonunda 23. güne girilirken ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarı, kongre onayına gidecek.
Rusya ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik araştırma tesisleri için BMGK'yı acil toplantıya çağırdı. Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, "Özel askeri operasyon sırasında elimize geçen yeni belgeleri dikkate alarak ABD’nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları konusunu tekrar görüşmek üzere acil bir toplantı talep edeceğiz” vurgusunu yaptı.
Mariupol'den gelen mülteciler - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
Ukrayna krizi
Rusya ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik araştırma tesisleri için BMGK'yı acil toplantıya çağırdı
Dün, 17:24
Rusya ile barış görüşmeleri gerçekleştiren Ukrayna delegasyonunun başındaki Mihail Podolyak, Rusya tarafı ile bir barış anlaşmasına varmalarının ‘birkaç gün ya da 1.5 hafta gibi bir süre alabileceğini’ söyledi. Kremlin, "Umarız Kiev görüşmeleri uzatmaz, zira anlaşmayla Ukrayna'da olanlar hızlıca sona erebilir" açıklaması yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev Ukrayna'nın tarafsız ülkeye dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu ne kadar çabuk anlarsa Rusya'nın özel askeri harekatının o kadar çabuk biteceğini söyledi.
Rusya Başbakanı Mişustin, Rusya-Belarus Birlik Devleti içinde vatandaşların hareketine ilişkin tüm kısıtlamaların kaldırılacağını belirtti.
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06:20 18.03.2022
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15 kişi arasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ile Savunma Bakan Yardımcıları da var.
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Avustralya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın devlet borcunu yönetmekten sorumlu olanlar da dahil olmak üzere 11 Rus bankasına ve birçok devlet kurumuna yaptırım uyguladığını açıkladı.
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Ukrayna: Rusya, Mali Eylem Görev Gücü üyeliğinden çıkarılmalı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Federasyonu'nun Mali Eylem Görev Gücü (FATF) üyeliğinden çıkarılması gerektiğini savundu.
Kuleba, Twitter'den yaptığı açıklamasında, Rusya'nın, 1989 yılda G-7 ülkeleri tarafından kurulan, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubunun kara listesine alınması gerektiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Rusya, Ukrayna'da her geçen gün daha fazla barbarca vahşet işledikçe, tüm medeni örgütlerden ve platformlardan kovulmalıdır. Tüm FATF üye devletlerini, Rusya'yı konsorsiyumdan çıkarmaya ve gecikmeden FATF'nin kara listesine koymaya çağırıyoruz."

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