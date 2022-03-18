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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220318/cas-rusyanin-fifanin-yaptirimlarina-iliskin-itirazini-reddetti-1054851998.html
CAS, Rusya'nın FIFA'nın yaptırımlarına ilişkin itirazını reddetti
CAS, Rusya'nın FIFA'nın yaptırımlarına ilişkin itirazını reddetti
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), FIFA'nın Rus kulüplerinin ve milli takımlarının uluslararası turnuvalardan men edilmesi kararına Rusya Futbol Birliği... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T15:48+0300
2022-03-18T15:50+0300
uluslararası spor tahkim mahkemesi
ukrayna krizi
rusya
fifa
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CAS, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "İtiraz konusu karar yürürlükte kalmaya devam ediyor ve tüm Rus milli takımları ve kulüplerinin FIFA himayesindeki müsabakalara katılımı askıya alındı. Tahkim soruşturması devam ediyor. Şu anda bir hakem heyeti kuruluyor, taraflar yazılı görüş alışverişinde bulunuyor. Duruşma tarihi henüz belirlenmedi" ifadelerini kullandı.Salı günü CAS, UEFA'nın benzer yöndeki kararına yapılan itirazı da reddetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220303/donbass-operasyonu-rusya--ukrayna-gorusmelerinin-ikincisi-kisa-sure-icinde-baslayacak-1054405819.html
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uluslararası spor tahkim mahkemesi, rusya, fifa

CAS, Rusya'nın FIFA'nın yaptırımlarına ilişkin itirazını reddetti

15:48 18.03.2022 (güncellendi: 15:50 18.03.2022)
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIUluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), FIFA'nın Rus kulüplerinin ve milli takımlarının uluslararası turnuvalardan men edilmesi kararına Rusya Futbol Birliği tarafından yapılan itirazı geri çevirdi.
CAS, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "İtiraz konusu karar yürürlükte kalmaya devam ediyor ve tüm Rus milli takımları ve kulüplerinin FIFA himayesindeki müsabakalara katılımı askıya alındı. Tahkim soruşturması devam ediyor. Şu anda bir hakem heyeti kuruluyor, taraflar yazılı görüş alışverişinde bulunuyor. Duruşma tarihi henüz belirlenmedi" ifadelerini kullandı.
Salı günü CAS, UEFA'nın benzer yöndeki kararına yapılan itirazı da reddetmişti.
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