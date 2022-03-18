https://tr.sputniknews.com/20220318/cas-rusyanin-fifanin-yaptirimlarina-iliskin-itirazini-reddetti-1054851998.html

CAS, Rusya'nın FIFA'nın yaptırımlarına ilişkin itirazını reddetti

CAS, Rusya'nın FIFA'nın yaptırımlarına ilişkin itirazını reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), FIFA'nın Rus kulüplerinin ve milli takımlarının uluslararası turnuvalardan men edilmesi kararına Rusya Futbol Birliği... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T15:48+0300

2022-03-18T15:48+0300

2022-03-18T15:50+0300

uluslararası spor tahkim mahkemesi

ukrayna krizi

rusya

fifa

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CAS, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "İtiraz konusu karar yürürlükte kalmaya devam ediyor ve tüm Rus milli takımları ve kulüplerinin FIFA himayesindeki müsabakalara katılımı askıya alındı. Tahkim soruşturması devam ediyor. Şu anda bir hakem heyeti kuruluyor, taraflar yazılı görüş alışverişinde bulunuyor. Duruşma tarihi henüz belirlenmedi" ifadelerini kullandı.Salı günü CAS, UEFA'nın benzer yöndeki kararına yapılan itirazı da reddetmişti.

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