https://tr.sputniknews.com/20220318/celikten-mayo-tepkisi-sonra-geccek-nasil-geccek-1054860898.html

Çelik'ten 'mayo' tepkisi: Sonra 'Geçcek' nasıl geççek!

Çelik'ten 'mayo' tepkisi: Sonra 'Geçcek' nasıl geççek!

Şarkıcı Çelik, mayolu fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasının ardından sitem içeren bir mesaj yayımladı. Çelik paylaşımında, "Arkadaşlar ülkede topluca... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T20:48+0300

2022-03-18T20:48+0300

2022-03-18T20:49+0300

türkiye

çelik

pop

magazin

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Şarkıcı Çelik, mayolu fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterdi.Şokopop adlı sosyal medya hesabı, şarkıcı Çelik’in 1994 yılına ait mayolu bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda "Çelik, İzel ve Ercan’sız kariyerine devam ederken yeşilleniyor, kutupta bile güneşleniyordu 1994) #yazgelsinartık” notu düşüldü.Şokopop’un paylaşımının ardından Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Çelik açıklamasında, "Bugün biri bunu yayınlamış, yayını kim gördüyse işi gücü bırakmış bana bu fotoğrafı gönderiyor. Baba ben bu fotoğrafı ne yapayım? emekli maaşı mı bağlanacak, kariyerimde eskiden vücut nasıldı ikramiyesi mi verilecek” diye isyan etti.Çelik devamında şunları belirtti:Nedir yani devlet dairesinde çalışır gibi yapıp vatandaş sırada beklerken sosyal medyada gezen ve bu fotoyu yollayanın amacı ne?Senin savunma bakanın açıklama yapmış 9.5 milyon Suriyeli aldık” diye sen zeytini neden 67 liradan yediğini anlayamıyorsun ?Dolar 20 liradan 15 bandına gerilemiş, benzin uçmuş; Kimyasal olduğu İçin değil zamdan uçmuş!1 kilo kıyma 125 TLPolis meslek zorluğundan bitâp düşmüş, doktorlar yerde sürünüyor!Kadınlar öldürülüyor çocuklara tecavüz ediliyor yargı bunun tamamına iyi hal indirimi vermiş birileri bana bu fotoğrafı yollatacak lükse sahip!Düşünecek dertleri yok, sıkıntınlı bir durum yok her şey yolundaBir tek ben geri zekalıyım!Sonra bugün 18 Mart!Eeee o gün dökülen kan, senin için feda edilen canlar için ödeyeceğin kefaret ne!Çelik’in seksi fotoğrafıArkadaşlar ülkede topluca kullanılan antidepresan sayısı ile ilgili bir bilginiz var mı? Delirdiniz ulan!Size cüppeli Ahmet Hoca 10 tane daha “Manyak manyak işler “ diye şarkı yapsa yine toplamazsınız Sonra “Geçcek “Nasıl geçcek!"

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çelik, pop, magazin