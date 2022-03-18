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Çiğ süt desteği 1 liraya yükseltildi
Çiğ süt desteği 1 liraya yükseltildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ sütte litre başına 20 kuruş olan destekleme ödemesinin 1 Mart itibarıyla 1 liraya yükseltildiğini açıkladı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
tarım ve orman bakanlığı
tarım
süt
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yardım
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tarım ve orman bakanlığı, tarım, süt, destek, yardım

Çiğ süt desteği 1 liraya yükseltildi

13:30 18.03.2022
© AASüt, hayvancılık
Süt, hayvancılık - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ sütte litre başına 20 kuruş olan destekleme ödemesinin 1 Mart itibarıyla 1 liraya yükseltildiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, çiğ süt desteğindeki düzenlemeye ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Çiğ sütte litre başı 20 kuruş destekleme ödemesini, artan üretim maliyetleri ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 liraya çıkarıyoruz. Çiğ süt desteği üçer aylık dönemler halinde yeniden değerlendirilecektir. Üreticilerimize hayırlı olsun."
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