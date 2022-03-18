https://tr.sputniknews.com/20220318/cig-sut-destegi-1-liraya-yukseltildi-1054846049.html
Çiğ süt desteği 1 liraya yükseltildi
Çiğ süt desteği 1 liraya yükseltildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ sütte litre başına 20 kuruş olan destekleme ödemesinin 1 Mart itibarıyla 1 liraya yükseltildiğini açıkladı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T13:30+0300
2022-03-18T13:30+0300
2022-03-18T13:30+0300
ekonomi
tarım ve orman bakanlığı
tarım
süt
destek
yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103433/85/1034338571_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_33e5a0823555a3ae36f1cae648ee5cf0.jpg
https://tr.sputniknews.com/20220213/ibbden-istanbulda-ciftcilere-sut-yemi-destegi-1053784984.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103433/85/1034338571_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_f6a23dd4c953d11b7b02a40a9dca206b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tarım ve orman bakanlığı, tarım, süt, destek, yardım
Çiğ süt desteği 1 liraya yükseltildi
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ sütte litre başına 20 kuruş olan destekleme ödemesinin 1 Mart itibarıyla 1 liraya yükseltildiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, çiğ süt desteğindeki düzenlemeye ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Çiğ sütte litre başı 20 kuruş destekleme ödemesini, artan üretim maliyetleri ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 liraya çıkarıyoruz. Çiğ süt desteği üçer aylık dönemler halinde yeniden değerlendirilecektir. Üreticilerimize hayırlı olsun."