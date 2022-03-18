https://tr.sputniknews.com/20220318/cin-devlet-baskani-si-le-abd-baskani-biden-arasindaki-gorusme-basladi-1054853174.html
Biden ile görüşen Çin lideri Şi: Çatışmalar ve karşı karşıya gelişler kimsenin çıkarına olmaz
Biden ile görüşen Çin lideri Şi: Çatışmalar ve karşı karşıya gelişler kimsenin çıkarına olmaz
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Şi, görüşmeye ilişkin açıklamasında "Çatışmalar ve karşı... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T16:13+0300
2022-03-18T16:13+0300
2022-03-18T17:08+0300
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Çin devlet medyası, Çin lideri Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden arasında, Ukrayna krizinin ele alınacağı telefon görüşmesinin başladığını açıkladı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmenin yerel saatle 13.03'te başladığı belirtildi.Çin lideri Şi, görüşmeye ilişkin açıklamasında iki ülke arasındaki ilişkilerin çatışmaya dönüşemeyeceğini vurgulayarak, "Çatışmalar ve karşı karşıya gelişler kimsenin çıkarına olmaz" dedi.Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı yazılı yazılı açıklamada, Biden ve Şi'nin telefonla görüşeceklerini bildirmişti.Görüşmenin, Washington ile Pekin arasında iletişim kanallarının açık tutulmasına yönelik çabanın bir parçası olduğunu kaydeden Psaki, iki liderin ülkeleri arasındaki rekabetin yönetilmesi konusunun yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ve ortak konuları da ele alacağını aktarmıştı.Biden-Şi görüşmesinin, ABD'nin Çin'e sık sık 'Rusya'ya Ukrayna konusunda destek ya da silah vermenin bedeli ağır olur' tehdidini yaptığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.
https://tr.sputniknews.com/20220318/amerikanin-dis-politika-duayenlerinin-gozuyle-ukrayna-cozumu-finlandiya-formulu-1054850877.html
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Biden ile görüşen Çin lideri Şi: Çatışmalar ve karşı karşıya gelişler kimsenin çıkarına olmaz
16:13 18.03.2022 (güncellendi: 17:08 18.03.2022) Abone ol
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Şi, görüşmeye ilişkin açıklamasında "Çatışmalar ve karşı karşıya gelişler kimsenin çıkarına olmaz" dedi.
Çin devlet medyası, Çin lideri Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden arasında, Ukrayna krizinin ele alınacağı telefon görüşmesinin başladığını açıkladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmenin yerel saatle 13.03'te başladığı belirtildi.
Çin lideri Şi, görüşmeye ilişkin açıklamasında iki ülke arasındaki ilişkilerin çatışmaya dönüşemeyeceğini vurgulayarak, "Çatışmalar ve karşı karşıya gelişler kimsenin çıkarına olmaz" dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı yazılı yazılı açıklamada, Biden ve Şi'nin telefonla görüşeceklerini bildirmişti.
Görüşmenin, Washington ile Pekin arasında iletişim kanallarının açık tutulmasına yönelik çabanın bir parçası olduğunu kaydeden Psaki, iki liderin ülkeleri arasındaki rekabetin yönetilmesi konusunun yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ve ortak konuları da ele alacağını aktarmıştı.
Biden-Şi görüşmesinin, ABD'nin Çin'e sık sık 'Rusya'ya Ukrayna konusunda destek ya da silah vermenin bedeli ağır olur' tehdidini yaptığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.