1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor" dedi. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

Türkiye'nin en önemli projeleri arasında olan 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde hizmete girdi. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Coşkunuz coşkumuzdur bu ilginiz bugün açılışını yaptığımız bu eserin ne anlama geldiğini en güzel şekilde ifade etmektedir. Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin kültürlerin göz bebeği olmuş Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor. Çanakkale Boğazı'na taktığımız yakut bir gerdanlık olarak gördüğümüz köprünün açılını yapmak üzere bir aradayız" dedi.'1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliğiyle de farklı anlamlar taşıyor'"Cumhur İttifakı olarak bunu açmak bize nasip oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliğiyle de farklı anlamlar taşıyor" diyen Erdoğan, "Kule yüksekliği 318 metre, Mart'ın 18'ini ifade ediyor. Orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin remzidir işaretidir. Mücadeleyi verenlerin torunları olarak buradayız" değerlendirmesinde bulundu.Köprünün temelinin 4 yıl önce yine bir 18 Mart günü atıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Firmamız Güney Koreli ortaklarıyla birlikte kolları sıvadı köprümüzü söz verdiğimiz tarih olan bugünkü açılışa hazır hale getirdi. Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak, bu alanda ilk sıraya yerleşti. Orta açıklık uzunluğu bakımından dünyadaki ilk 10 köprünün 3'ünün ülkemizde olduğunu da hatırlatmak isterim. Yılda 415 milyon euro akaryakıt tasarrufu sağlanacak. 1.5 saatlik yol sadece 6 dakikada tamamlanacak." diye konuştu.1.5 saatlik ulaşım 6 dakikaya düşecek1 buçuk saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşürecek köprü, birçok yönden bölgenin kalkınmasında önemli görevler üstlenecek. Köprü, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tanıtımını içeren video paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açılışının yapılacağı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tanıtımını içeren videoyu, Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaştığı videoya "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası…" notunu ekledi.'Ülkemizin simge yapılarından biri bugün milletiyle buluşuyor'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise törende yaptığı konuşmada ''Ülkemizin simge yapılarından biri bugün milletiyle buluşuyor. Ortada büyük bir resim var. Büyük ve güçlü Türkiye resmi. Amacımız güvenli ekonomik konforlu ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemidir'' dedi.Törene Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum da katıldıTörene katılan Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum da, tarihi açılışa davet edildiği için teşekkür etti, Kore hükümeti adına tebriklerini bildirdi.Güney Kore Başbakanı, ''Köprünün tamamlanmış olmasının Doğu-Batı değişim tarihinde yeni bir geçiş açmış olması sebebiyle insanlık tarihi açısından önemi bulunmaktadır. Köprünün aralarında kan bağı olan iki kardeş ülke Türkiye ve Kore'nin birlikte yaptıkları dünya çapında köprü olması sebebiyle her iki ülke için de önemli bir anlamı bulunmaktadır'' diye konuştu.

