Türkiye
SON DAKİKA| Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaferin 107. yılı için Çanakkale'de
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220318/disisleri-bakani-cavusoglu-ukraynali-mevkidasi-kuleba-ile-gorustu-1054838948.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile görüştü. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T11:25+0300
2022-03-18T11:40+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
rusya
ukrayna
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054839279_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d2c21bf408f0242cec4faec37cca0fe4.jpg
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Kuleba telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son durumu ele alındı. Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde önce Moskova'ya ardından da Kiev'e gitmişti. Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Çavuşoğlu, "Antalya'dan sonra burada bir araya gelmekten memnunuz. Tansiyonun düşürülmesi için üzerimize düşeni yaptık. Hem insani hem de kalıcı ateşkesin sağlanması için elimizden geleni yaptık" demişti. Çavuşoğlu, ertesi gün Kuleba ile yaptığı görüşmenin ardından da "Bir taraftan Belarus müzakereleri devam ederken biz de barışın tesisi için çabalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuşmuştu.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054839279_121:0:769:486_1920x0_80_0_0_3b3b4ab8543048c41a0473ccfd86bf9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rusya, ukrayna, türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

11:25 18.03.2022 (güncellendi: 11:40 18.03.2022)
© AAÇavuşoğlu ile Kuleba
Çavuşoğlu ile Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Kuleba telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Ukrayna'daki son durumu ele alındı.
Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde önce Moskova'ya ardından da Kiev'e gitmişti. Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Çavuşoğlu, "Antalya'dan sonra burada bir araya gelmekten memnunuz. Tansiyonun düşürülmesi için üzerimize düşeni yaptık. Hem insani hem de kalıcı ateşkesin sağlanması için elimizden geleni yaptık" demişti.
Çavuşoğlu, ertesi gün Kuleba ile yaptığı görüşmenin ardından da "Bir taraftan Belarus müzakereleri devam ederken biz de barışın tesisi için çabalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuşmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала