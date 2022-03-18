https://tr.sputniknews.com/20220318/disisleri-bakani-cavusoglu-ukraynali-mevkidasi-kuleba-ile-gorustu-1054838948.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile görüştü. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T11:25+0300

2022-03-18T11:25+0300

2022-03-18T11:40+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

rusya

ukrayna

türkiye

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Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Kuleba telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son durumu ele alındı. Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde önce Moskova'ya ardından da Kiev'e gitmişti. Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Çavuşoğlu, "Antalya'dan sonra burada bir araya gelmekten memnunuz. Tansiyonun düşürülmesi için üzerimize düşeni yaptık. Hem insani hem de kalıcı ateşkesin sağlanması için elimizden geleni yaptık" demişti. Çavuşoğlu, ertesi gün Kuleba ile yaptığı görüşmenin ardından da "Bir taraftan Belarus müzakereleri devam ederken biz de barışın tesisi için çabalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuşmuştu.

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mevlüt çavuşoğlu, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rusya, ukrayna, türkiye