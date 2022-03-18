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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile görüştü. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T11:25+0300
2022-03-18T11:25+0300
2022-03-18T11:40+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
rusya
ukrayna
türkiye
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Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Kuleba telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son durumu ele alındı. Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde önce Moskova'ya ardından da Kiev'e gitmişti. Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Çavuşoğlu, "Antalya'dan sonra burada bir araya gelmekten memnunuz. Tansiyonun düşürülmesi için üzerimize düşeni yaptık. Hem insani hem de kalıcı ateşkesin sağlanması için elimizden geleni yaptık" demişti. Çavuşoğlu, ertesi gün Kuleba ile yaptığı görüşmenin ardından da "Bir taraftan Belarus müzakereleri devam ederken biz de barışın tesisi için çabalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuşmuştu.
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mevlüt çavuşoğlu, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rusya, ukrayna, türkiye
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü
11:25 18.03.2022 (güncellendi: 11:40 18.03.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Kuleba telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Ukrayna'daki son durumu ele alındı.
Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde önce Moskova'ya ardından da Kiev'e gitmişti. Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Çavuşoğlu, "Antalya'dan sonra burada bir araya gelmekten memnunuz. Tansiyonun düşürülmesi için üzerimize düşeni yaptık. Hem insani hem de kalıcı ateşkesin sağlanması için elimizden geleni yaptık" demişti.
Çavuşoğlu, ertesi gün Kuleba ile yaptığı görüşmenin ardından da "Bir taraftan Belarus müzakereleri devam ederken biz de barışın tesisi için çabalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuşmuştu
.