https://tr.sputniknews.com/20220318/dogu-akdenizde-petrol-arayan-oruc-reis-tuzla-limanina-demir-atti-1054838547.html

Doğu Akdeniz'de petrol arayan Oruç Reis, Tuzla Limanı'na demir attı

Doğu Akdeniz'de petrol arayan Oruç Reis, Tuzla Limanı'na demir attı

Doğu Akdeniz'deki petrol arama çalışmalarında kullanılan Oruç Reis, Tuzla Limanı'na demir attı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T11:13+0300

2022-03-18T11:13+0300

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türkiye

oruç reis araştırma gemisi

istanbul

tuzla

gemi

petrol

arama

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Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden olan Oruç Reis, Tuzla'ya geldi.Son olarak Doğu Akdeniz’de petrol arama çalışmalarını yürüttüğü açıklanan Oruç Reis’in, ne için Tuzla’ya demirlediği, Doğu Akdeniz’deki arama çalışmalarına ne zaman döneceği açıklanmadı.Gemi doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis’te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor.15 bi̇n metre deri̇nli̇ğe operasyonGemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar 2 boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor. Öte yandan bakım için Tuzla'ya gelen 'Oruç Reis' havadan dron ile görüntülendi.

https://tr.sputniknews.com/20220316/uluslararasi-enerji-ajansi-kuresel-petrol-talebi-tahminini-dusurdu-1054767847.html

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oruç reis araştırma gemisi, istanbul, tuzla, gemi, petrol, arama