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Doğu Akdeniz'de petrol arayan Oruç Reis, Tuzla Limanı'na demir attı
Doğu Akdeniz'de petrol arayan Oruç Reis, Tuzla Limanı'na demir attı
Doğu Akdeniz'deki petrol arama çalışmalarında kullanılan Oruç Reis, Tuzla Limanı'na demir attı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T11:13+0300
2022-03-18T11:13+0300
türkiye
oruç reis araştırma gemisi
istanbul
tuzla
gemi
petrol
arama
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Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden olan Oruç Reis, Tuzla'ya geldi.Son olarak Doğu Akdeniz’de petrol arama çalışmalarını yürüttüğü açıklanan Oruç Reis’in, ne için Tuzla’ya demirlediği, Doğu Akdeniz’deki arama çalışmalarına ne zaman döneceği açıklanmadı.Gemi doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis’te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor.15 bi̇n metre deri̇nli̇ğe operasyonGemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar 2 boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor. Öte yandan bakım için Tuzla'ya gelen 'Oruç Reis' havadan dron ile görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20220316/uluslararasi-enerji-ajansi-kuresel-petrol-talebi-tahminini-dusurdu-1054767847.html
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oruç reis araştırma gemisi, istanbul, tuzla, gemi, petrol, arama

Doğu Akdeniz'de petrol arayan Oruç Reis, Tuzla Limanı'na demir attı

11:13 18.03.2022
© AFP 2022Oruç Reis
Oruç Reis - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AFP 2022
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Doğu Akdeniz'deki petrol arama çalışmalarında kullanılan Oruç Reis, Tuzla Limanı'na demir attı.
Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden olan Oruç Reis, Tuzla'ya geldi.
Son olarak Doğu Akdeniz’de petrol arama çalışmalarını yürüttüğü açıklanan Oruç Reis’in, ne için Tuzla’ya demirlediği, Doğu Akdeniz’deki arama çalışmalarına ne zaman döneceği açıklanmadı.
Gemi doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.
Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis’te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor.

15 bi̇n metre deri̇nli̇ğe operasyon

Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar 2 boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor. Öte yandan bakım için Tuzla'ya gelen 'Oruç Reis' havadan dron ile görüntülendi.
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
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