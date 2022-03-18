https://tr.sputniknews.com/20220318/dogu-anadoluda-da-kuvvetli-kar-yagisi-1054838041.html

Doğu Anadolu’da da kuvvetli kar yağışı

Doğu Anadolu’da da kuvvetli kar yağışı

Doğu Anadolu Bölgesi yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava çok... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T10:52+0300

2022-03-18T10:52+0300

2022-03-18T10:53+0300

türkiye

doğu anadolu

kar

kar yağışı

artış

sıcaklık

buzlanma

don

uyarı

meteoroloji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104136/10/1041361089_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_bb43afcb7189c98cc3a198f3d6aeebc2.jpg

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.Bölgede Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, eğimli bölgelerde çığ riski vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Buzlanma ve donBölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Kent merkezlerinde gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 0, sıfırın altında olmak üzere; Erzurum'da 11, Kars'ta 16, Ağrı'da 12, Erzincan'da 4, Ardahan'da 14, Bayburt'ta 9 derece olarak kaydedildi.En yüksek yağış miktarı Erzincan Sakaltutan Geçidinde 6,0 – Bayburt Üzengili köyünde 4,8 ve Erzincan İliç'te 4,6 mm olarak ölçüldü.Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı ise Palandöken Kayak Merkezinde 173, Ergan Kayak Merkezinde 138, Sarıkamış Kayak Merkezinde 124 santimetre olarak kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220318/istanbul-barajlarina-kar-dopingi-doluluk-orani-yuzde-86yi-gecti-1054836830.html

türkiye

doğu anadolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

doğu anadolu, kar, kar yağışı, artış, sıcaklık, buzlanma, don, uyarı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü