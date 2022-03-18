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Doğu Anadolu’da da kuvvetli kar yağışı
Doğu Anadolu’da da kuvvetli kar yağışı
Doğu Anadolu Bölgesi yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava çok... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T10:52+0300
2022-03-18T10:52+0300
2022-03-18T10:53+0300
türkiye
doğu anadolu
kar
kar yağışı
artış
sıcaklık
buzlanma
don
uyarı
meteoroloji
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Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.Bölgede Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, eğimli bölgelerde çığ riski vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Buzlanma ve donBölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Kent merkezlerinde gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 0, sıfırın altında olmak üzere; Erzurum'da 11, Kars'ta 16, Ağrı'da 12, Erzincan'da 4, Ardahan'da 14, Bayburt'ta 9 derece olarak kaydedildi.En yüksek yağış miktarı Erzincan Sakaltutan Geçidinde 6,0 – Bayburt Üzengili köyünde 4,8 ve Erzincan İliç'te 4,6 mm olarak ölçüldü.Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı ise Palandöken Kayak Merkezinde 173, Ergan Kayak Merkezinde 138, Sarıkamış Kayak Merkezinde 124 santimetre olarak kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220318/istanbul-barajlarina-kar-dopingi-doluluk-orani-yuzde-86yi-gecti-1054836830.html
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doğu anadolu, kar, kar yağışı, artış, sıcaklık, buzlanma, don, uyarı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
Doğu Anadolu’da da kuvvetli kar yağışı
10:52 18.03.2022 (güncellendi: 10:53 18.03.2022) Abone ol
Doğu Anadolu Bölgesi yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Bayburt çevreleri aralıklı kar yağışlı geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, eğimli bölgelerde çığ riski vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Buzlanma ve don
Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Kent merkezlerinde gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 0, sıfırın altında olmak üzere; Erzurum'da 11, Kars'ta 16, Ağrı'da 12, Erzincan'da 4, Ardahan'da 14, Bayburt'ta 9 derece olarak kaydedildi.
En yüksek yağış miktarı Erzincan Sakaltutan Geçidinde 6,0 – Bayburt Üzengili köyünde 4,8 ve Erzincan İliç'te 4,6 mm olarak ölçüldü.
Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı ise Palandöken Kayak Merkezinde 173, Ergan Kayak Merkezinde 138, Sarıkamış Kayak Merkezinde 124 santimetre olarak kaydedildi.