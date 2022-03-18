https://tr.sputniknews.com/20220318/dsoden-salginla-mucadeledeki-basarisindan-dolayi-turkiyeye-odul-1054830025.html

DSÖ'den salgınla mücadeledeki başarısından dolayı Türkiye'ye ödül

DSÖ'den salgınla mücadeledeki başarısından dolayı Türkiye'ye ödül

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki başarısından dolayı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge tarafından Sağlık Bakanı... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T00:06+0300

2022-03-18T00:06+0300

2022-03-18T00:07+0300

koronavirüs

türkiye

fahrettin koca

dsö

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054829993_0:87:1200:762_1920x0_80_0_0_231693d6ece11c5ced5b922b3c2856c0.jpg

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı ve DSÖ iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen toplantı kapsamında Kluge ile ikili görüşme gerçekleştirdi.Koca, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "DSÖ bölge direktörleriyle göçün sağlık alanındaki etkilerinin azaltılmasının ele alındığı Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Toplantısı'nda, Avrupa Direktörü Dr. Kluge'nin Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesi sebebiyle takdim ettiği ödülü sağlık camiası adına aldık." ifadelerini kullandı.Paylaşımda, ödül takdimi esnasında çekilen fotoğrafa da yer verildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, fahrettin koca, dsö