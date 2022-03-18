Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220318/dunyaca-unlu-fotografci-midillide-casusluk-suclamasiyla-tutuklandi--1054852311.html
Dünyaca ünlü fotoğrafçı, Midilli'de casusluk suçlamasıyla tutuklandı
Dünyaca ünlü fotoğrafçı, Midilli'de casusluk suçlamasıyla tutuklandı
Norveç’in dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı ve aktivisti Knut Bry’ın Midilli Adası’nda casusluk suçlaması nedeniyle fotoğraf çekerken gözaltına alınıp... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T15:55+0300
2022-03-18T15:55+0300
yaşam
norveç
midilli
fotoğrafçı
tutuklama
casus
casusluk
suçlama
aktivist
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054852134_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f53bed1e0b2218aa90716faa64d06bed.jpg
Norveç'in dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı ve 2016 yılından bu yana Midilli Adası'nda göçmenlere yardım eden Agder Üniversitesi'nin adada bulunan Lesvos Dayanışması Platformu ile çalışmalarını sürdüren Knut Bry'ın casusluk suçlaması ile tutuklandığı ortaya çıktı.Haberi bugün adada yayın yapan www.lesvosnews.net yayın organı okuyucularına duyurdu. Norveç Başbakanlık binasının önemli bölümlerinde fotoğrafları bulunan ve Yunanistan'da casusluk suçlaması ile yargılandığı belirtilen 78 yaşındaki Knut Bry'ın Midilli sahilinde gelen göçmenlerin fotoğraflarını çekerken gözaltına alınıp tutuklanması ile ilgili olarak Midilli Dayanışma Platformu bir açıklama yayınladı.'Doğru bulmuyoruz'Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, açıklamada, “Çok sevdiğimiz Knut, Norveç Metochi Eğitim Merkezi ile işbirliği içinde yayınlanan ve adanın dünya çapında tanıtımını yapmıştı. Burada yaptığı gönüllü çalışmalarda Midilli'nin doğası, tarihi, kültürü ve yemekleri hakkında ayrıca üç albüm hazırlayan Knut'un tutuklanmasını doğru bulmuyoruz.1990’larda Los Angeles’ta moda fotoğrafçısı olarak görev yapmasıyla tanınan ve 1980’lerde iki yıl üst üste 'Yılın Fotoğrafçısı' ödülüne layık görülen Knut, kamerası olmadan hiçbir yere gitmezdi. Dün öğleden sonra Midilli limanında Lesvos manzaraları üzerine bir sonraki kitabı için çekim yaptığı yerde tutuklandı! Her şeyden önce adayı ve insanlarını seven Knut, fotoğraf makinası ile her zaman ihtiyacı olanın yanında olmuştur” denildi.Bu tür suçlamalarda kanıt yok, akti̇vi̇stleri̇n moralleri̇ni̇ bozuyorlarMidilli Efi Latsoudi’nin dayanışma aktivisti Fotini Lampridi ise yaptığı açıklamada, “Devletin burada dayanışmanın ve mültecilere yapılacak her türlü yardımı kriminalize ettiğini bir kez daha görüyoruz. Sonuçta, casusluk suçlamalarını hiçbir zaman kanıtlayamadılar ancak aktivistler ve vatandaşlar kadar mültecilere destek veren platformların cesaretleri kırıldı, moralleri yok edildi. Aramızda kim suç işleyebileceğini bildiği halde, mültecilere bir battaniye vermek için Midilli’ye gidecek? Maalesef artık Midilli'de insanlar ihtiyacı olanlara yardım etmekten korkmaya başladı” dedi.Knut Bry'ın dünyaca ünlü VOGUE ve The Traveller gibi Condé Nast yayınları için önemli röportajlar yapıp fotoğraflar çektiği ve fotoğraf sanatı içerisinde uluslararası önemli bir duayen olarak kabul edildiği belirtildi.Bry’ın önümüzdeki hafta içerisinde mahkemeye sevk edileceği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220316/iranin-casuslukla-sucladigi-cifte-vatandas-nazanin-zaghari-serbest-birakildi-1054771170.html
norveç
midilli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054852134_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9513a977b98c81ffa478a54964e397c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
norveç, midilli, fotoğrafçı, tutuklama, casus, casusluk, suçlama, aktivist

Dünyaca ünlü fotoğrafçı, Midilli'de casusluk suçlamasıyla tutuklandı

15:55 18.03.2022
© WikipediaKnut Bry
Knut Bry - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© Wikipedia
Abone olGoogle news
Norveç’in dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı ve aktivisti Knut Bry’ın Midilli Adası’nda casusluk suçlaması nedeniyle fotoğraf çekerken gözaltına alınıp tutuklanması sivil toplum örgütlerinin tepkisine neden oldu.
Norveç'in dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı ve 2016 yılından bu yana Midilli Adası'nda göçmenlere yardım eden Agder Üniversitesi'nin adada bulunan Lesvos Dayanışması Platformu ile çalışmalarını sürdüren Knut Bry'ın casusluk suçlaması ile tutuklandığı ortaya çıktı.
Haberi bugün adada yayın yapan www.lesvosnews.net yayın organı okuyucularına duyurdu. Norveç Başbakanlık binasının önemli bölümlerinde fotoğrafları bulunan ve Yunanistan'da casusluk suçlaması ile yargılandığı belirtilen 78 yaşındaki Knut Bry'ın Midilli sahilinde gelen göçmenlerin fotoğraflarını çekerken gözaltına alınıp tutuklanması ile ilgili olarak Midilli Dayanışma Platformu bir açıklama yayınladı.

'Doğru bulmuyoruz'

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, açıklamada, “Çok sevdiğimiz Knut, Norveç Metochi Eğitim Merkezi ile işbirliği içinde yayınlanan ve adanın dünya çapında tanıtımını yapmıştı. Burada yaptığı gönüllü çalışmalarda Midilli'nin doğası, tarihi, kültürü ve yemekleri hakkında ayrıca üç albüm hazırlayan Knut'un tutuklanmasını doğru bulmuyoruz.
1990’larda Los Angeles’ta moda fotoğrafçısı olarak görev yapmasıyla tanınan ve 1980’lerde iki yıl üst üste 'Yılın Fotoğrafçısı' ödülüne layık görülen Knut, kamerası olmadan hiçbir yere gitmezdi. Dün öğleden sonra Midilli limanında Lesvos manzaraları üzerine bir sonraki kitabı için çekim yaptığı yerde tutuklandı! Her şeyden önce adayı ve insanlarını seven Knut, fotoğraf makinası ile her zaman ihtiyacı olanın yanında olmuştur” denildi.

Bu tür suçlamalarda kanıt yok, akti̇vi̇stleri̇n moralleri̇ni̇ bozuyorlar

Midilli Efi Latsoudi’nin dayanışma aktivisti Fotini Lampridi ise yaptığı açıklamada, “Devletin burada dayanışmanın ve mültecilere yapılacak her türlü yardımı kriminalize ettiğini bir kez daha görüyoruz. Sonuçta, casusluk suçlamalarını hiçbir zaman kanıtlayamadılar ancak aktivistler ve vatandaşlar kadar mültecilere destek veren platformların cesaretleri kırıldı, moralleri yok edildi. Aramızda kim suç işleyebileceğini bildiği halde, mültecilere bir battaniye vermek için Midilli’ye gidecek? Maalesef artık Midilli'de insanlar ihtiyacı olanlara yardım etmekten korkmaya başladı” dedi.
Knut Bry'ın dünyaca ünlü VOGUE ve The Traveller gibi Condé Nast yayınları için önemli röportajlar yapıp fotoğraflar çektiği ve fotoğraf sanatı içerisinde uluslararası önemli bir duayen olarak kabul edildiği belirtildi.
Bry’ın önümüzdeki hafta içerisinde mahkemeye sevk edileceği belirtildi.
Nazanin Zaghari-Ratcliffe - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
DÜNYA
İran'ın casuslukla suçladığı çifte vatandaş Nazanin Zaghari serbest bırakıldı
16 Mart, 14:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала