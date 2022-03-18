https://tr.sputniknews.com/20220318/egpis-baskanina-akaryakit-fiyatlarini-etkileme-davasi-3-yila-kadar-hapsi-istendi-1054842176.html

EGPİS Başkanı'na 'akaryakıt fiyatlarını etkileme' davası: 3 yıla kadar hapsi istendi

EGPİS Başkanı'na 'akaryakıt fiyatlarını etkileme' davası: 3 yıla kadar hapsi istendi

Enerji Petrol Gaz İstasyonları Sendikası (EGPİS) Başkanı Fesih Aktaş hakkında "fiyatları etkileme" nedeniyle 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle İzmir'de dava... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T12:20+0300

2022-03-18T12:20+0300

2022-03-18T12:20+0300

türkiye

fesih aktaş

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

epdk

dava

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EGPİS) Başkanı Fesih Aktaş hakkında "fiyatları etkileme" nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine Aktaş hakkında "fiyatları etkileme" suçunu işlediği iddiasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aktaş'a, fiyatları etkileme kastıyla hareket ettiği suçlaması yöneltiliyor.Sabah gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Aktaş ifadesinde hakkındaki iddiaların doğru olmadığını, kendisinin ve sendikasının toplumu bilgilendirme amaçlı olarak sosyal medya hesaplarında açıklama yaptığını belirterek suçlamaları reddetti.EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, EPGİS'in uluslararası piyasaları beklemeden vatandaşları yanlış bilgilendirdiğini ve akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı. EGPGİS devamında ise, “Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. Bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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fesih aktaş, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), epdk, dava