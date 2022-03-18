https://tr.sputniknews.com/20220318/epdkdan-on-lisans-sureleri-ve-tesis-tamamlama-tarihlerinde-degisiklik-1054835283.html

EPDK'dan ön lisans süreleri ve tesis tamamlama tarihlerinde değişiklik

EPDK'dan ön lisans süreleri ve tesis tamamlama tarihlerinde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik enerjisi üreten tesislerin önlinsans ve tesis tamamlanma tarihinin belirlenmesinde referans alınacak... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T09:25+0300

2022-03-18T09:25+0300

2022-03-18T09:25+0300

türkiye

epdk

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

resmi gazete

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EPDK'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, elektriksel kurulu gücü (MWm) 5 ve 5'in altında olan tesisler için önlisans süresi 24 ay, 5-50 arasında (50 dahil) 30 ay, 50'den yukarı kurulu güçlerde 36 ay olarak referans süreleri uygulanacak.Termik üretim tesislerinde ise referans inşaat süresi üretim tesisi tipine göre 18-66 ay arasında değişecek. Hidroelektrik tesislerinde, kanal tipi ve rezervuarlı olmasına göre inşaat süreleri 38 ile 72 ay arasında değişecek.Rüzgar, jeotermal, güneş, biyogaz, hidrojen enerjisi, dalga ve gelgit enerji kaynaklarının bulunduğu üretim tesis tiplerinde ise kurulu güçlere göre 22 ile 46 arasında değişen inşaat süreleri referans olacak.Mevcut üretim lisansları kapsamındaki üretim tesislerine bütünleşik elektrik depolama ünitesi ve/veya üniteleri kurulması durumunda ise, üretim tesislerinin işletmede olup olmadığına bakılmaksızın kurulu güçlerinden bağımsız olarak 18 ay inşaat süresi, tesis tamamlanma süresi olarak verilecek.

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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), resmi gazete