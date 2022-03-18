https://tr.sputniknews.com/20220318/erdogandan-1915-canakkale-koprusu-paylasimi-1054831653.html
Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı
Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılacak olan '1915 Çanakkale Köprüsü'nün tanıtımını içeren video paylaştı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T01:32+0300
2022-03-18T01:32+0300
2022-03-18T01:32+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
çanakkale
1915 çanakkale köprüsü
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Erdoğan, paylaştığı videoya "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası…" notunu ekledi.
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recep tayyip erdoğan, çanakkale, 1915 çanakkale köprüsü
Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılacak olan '1915 Çanakkale Köprüsü'nün tanıtımını içeren video paylaştı.
Erdoğan, paylaştığı videoya "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası…" notunu ekledi.