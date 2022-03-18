https://tr.sputniknews.com/20220318/esad-suriye-krizi-basladigindan-bu-yana-ilk-kez-baeyi-ziyaret-etti-1054863994.html
Esad, Suriye krizi başladığından bu yana ilk kez BAE’yi ziyaret etti
Esad, Suriye krizi başladığından bu yana ilk kez BAE’yi ziyaret etti
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ederek bu ülkenin Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği’nin hükümdarı... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T23:19+0300
2022-03-18T23:19+0300
2022-03-18T23:31+0300
dünya
suriye
beşar esad
bae
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Suriye lideri, 2011’den bu yana ilk kez BAE’ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.Suriye Devlet Başkanlığı Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı Beşar Esad, BAE’yi ziyaret ederek Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği’nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el‑Mektum ile görüştü” ifadesine yer verildi.Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili konuların değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, ekonomi, yatırım ve ticaret alanlarındaki ilişkilerin ele alındığı aktarıldı.
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suriye, beşar esad, bae
Esad, Suriye krizi başladığından bu yana ilk kez BAE’yi ziyaret etti
23:19 18.03.2022 (güncellendi: 23:31 18.03.2022) Abone ol
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ederek bu ülkenin Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği’nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el‑Mektum ile görüştüğü belirtildi.
Suriye lideri, 2011’den bu yana ilk kez BAE’ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Suriye Devlet Başkanlığı Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı Beşar Esad, BAE’yi ziyaret ederek Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği’nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el‑Mektum ile görüştü” ifadesine yer verildi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili konuların değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, ekonomi, yatırım ve ticaret alanlarındaki ilişkilerin ele alındığı aktarıldı.