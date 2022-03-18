https://tr.sputniknews.com/20220318/esad-suriye-krizi-basladigindan-bu-yana-ilk-kez-baeyi-ziyaret-etti-1054863994.html

Esad, Suriye krizi başladığından bu yana ilk kez BAE’yi ziyaret etti

Esad, Suriye krizi başladığından bu yana ilk kez BAE’yi ziyaret etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ederek bu ülkenin Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği’nin hükümdarı... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T23:19+0300

2022-03-18T23:19+0300

2022-03-18T23:31+0300

dünya

suriye

beşar esad

bae

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Suriye lideri, 2011’den bu yana ilk kez BAE’ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.Suriye Devlet Başkanlığı Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı Beşar Esad, BAE’yi ziyaret ederek Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği’nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el‑Mektum ile görüştü” ifadesine yer verildi.Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili konuların değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, ekonomi, yatırım ve ticaret alanlarındaki ilişkilerin ele alındığı aktarıldı.

suriye

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suriye, beşar esad, bae