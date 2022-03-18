Türkiye
CANLI | Çin'in ABD Büyükelçisi: Geniş kapsamlı ve ayrım gözetmeyen yaptırımlar yalnızca insanların acı çekmesine neden olur
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220318/esad-suriye-krizi-basladigindan-bu-yana-ilk-kez-baeyi-ziyaret-etti-1054863994.html
Esad, Suriye krizi başladığından bu yana ilk kez BAE’yi ziyaret etti
Esad, Suriye krizi başladığından bu yana ilk kez BAE’yi ziyaret etti
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ederek bu ülkenin Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği’nin hükümdarı... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T23:19+0300
2022-03-18T23:31+0300
dünya
suriye
beşar esad
bae
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054864079_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_ff580e137cf1a4403ade67f53835d6b3.jpg
Suriye lideri, 2011’den bu yana ilk kez BAE’ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.Suriye Devlet Başkanlığı Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı Beşar Esad, BAE’yi ziyaret ederek Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği’nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el‑Mektum ile görüştü” ifadesine yer verildi.Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili konuların değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, ekonomi, yatırım ve ticaret alanlarındaki ilişkilerin ele alındığı aktarıldı.
suriye
bae
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054864079_83:0:1198:836_1920x0_80_0_0_677745adc92e592c252b0e68a2d8f857.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, beşar esad, bae

Esad, Suriye krizi başladığından bu yana ilk kez BAE’yi ziyaret etti

23:19 18.03.2022 (güncellendi: 23:31 18.03.2022)
© Suriye Devlet BaşkanlığıSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ederek bu ülkenin Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği’nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el‑Mektum ile görüştüğü belirtildi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ederek bu ülkenin Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği’nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el‑Mektum ile görüştüğü belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© Suriye Devlet Başkanlığı
Abone olGoogle news
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ederek bu ülkenin Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği’nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el‑Mektum ile görüştüğü belirtildi.
Suriye lideri, 2011’den bu yana ilk kez BAE’ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Suriye Devlet Başkanlığı Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı Beşar Esad, BAE’yi ziyaret ederek Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği’nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el‑Mektum ile görüştü” ifadesine yer verildi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili konuların değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, ekonomi, yatırım ve ticaret alanlarındaki ilişkilerin ele alındığı aktarıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала