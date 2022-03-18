https://tr.sputniknews.com/20220318/esinin-gecmisteki-saglik-raporlarini-mahkemeye-sunan-doktor-suclu-bulundu-1054840066.html

Eşinin, geçmişteki sağlık raporlarını mahkemeye sunan doktor suçlu bulundu

Eşinin, geçmişteki sağlık raporlarını mahkemeye sunan doktor suçlu bulundu

Bir boşanma davasında, evlendikten sonra migren ataklarının arttığını savunan kadının doktor eşi, eski sağlık raporlarını mahkemeye delil olarak sununca suçlu... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T11:51+0300

2022-03-18T11:51+0300

2022-03-18T11:54+0300

türkiye

doktor

anayasa mahkemesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044846472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_663b23816ecb8fa6de593580fbfd9d45.jpg

H.Ö. devam eden boşanma davasında evlendikten sonra migren ataklarının arttığı bu durumun da eşinden kaynaklandığını savundu. Bunun üzerine doktor olan koca bu iddianın aksini ispatlamak amacıyla yaptığı araştırma sonunda eşinin evlenmeden önce de migren ve psikolojik rahatsızlığının olduğunu tespit etti.Bu bağlamda hastane raporları ve tedavi bilgilerine ulaştı. Migren ve anksiyete bozukluğu tanısıyla reçete düzenlendiğini, daha sonra bipolar duygulanım bozukluğu teşhisi konulduğunu ve hatta eşinin yatarak tedavi gördüğünü ortaya çıkardı.Yönetmeliğe aykırı değil kararıH.Ö., hakkındaki hastane kayıtlarının eşinin ele geçirip delil olarak mahkemeye sunması nedeniyle görevi kötüye kullanma, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve verilerin paylaşılması suçlarını işlediği iddiasıyla şikayetçi oldu.Eşinin doktor olmasının verdiği kolaylıktan yararlanıp mahkemenin ya da resmi bir kurumun talebi olmadan bu bilgilere ulaşmak suretiyle Türk Ceza Kanunu’na ve Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırı davrandığını savundu.H.Ö. hastane kayıtlarının alındığı bilgisayarın kime ait olduğunun tespitini de istedi. Ancak başsavcılık eylemin mahremiyetin ve özel hayatın ihlali olarak değerlendirilemeyeceğine karar verdi.H.Ö. buna itiraz etti. Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı itiraz da reddedilince konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.'AYM suçlu buldu'Yüksek Mahkeme yaptığı incelemede şu değerlendirmelerde bulundu:"Başvurucunun gördüğü tedaviler ile sağlık durumuna ve geçirdiği hastalıklara ilişkin bilgilerin başvurucuya ilişkin kişisel veri niteliğinde olduğu, kişisel veri mahiyetindeki bilgilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesinin ve açıklanmasının da mevzuatta suç olarak düzenlendiği açıktır.Soruşturmanın etkili ve özenli şekilde yürütülmesi konusunda kamusal makamlarca üstlenilmesi gereken pozitif yükümlülüğün gerektirdiği şartların somut olayda yerine getirilmediği değerlendirilmiştir."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

doktor, anayasa mahkemesi