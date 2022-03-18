https://tr.sputniknews.com/20220318/eski-bulgaristan-basbakani-borisov-serbest-birakildi-1054863088.html

Eski Bulgaristan Başbakanı Borisov serbest bırakıldı

Eski Bulgaristan Başbakanı Borisov serbest bırakıldı

Bulgaristan'ın eski başbakanlarından ve ana muhalefetteki Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi lideri Boyko Borisov ile eski Maliye Bakanı Vladislav... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T22:38+0300

2022-03-18T22:38+0300

2022-03-18T22:39+0300

dünya

boyko borisov

bulgaristan

gözaltı

serbest bırakma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102974/65/1029746545_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_d9fe3b45a265deee92870256b6d34a76.jpg

Dün akşam gözaltına alınan ve bugün serbest bırakılan Borisov, Goranov ve Arnaudova'yı partililer, Sofya Merkez Emniyet Müdürlüğünden çıkışta zafer sloganlarıyla karşıladı.Dün akşam torunları ile akşam yemeği yerken sivil polislerin eve baskın yaptığını anlatan Borisov, polislerin evin her tarafını aradıklarını ve yazılı emir göstermeden kendisini gözaltına aldıklarını anlattı.Arnaudova ise herhangi bir suçlamada bulunulmadan 24 saat gözaltında tutulduklarını ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220317/eski-bulgaristan-basbakani-borisov-gozaltina-alindi-1054829661.html

bulgaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

boyko borisov, bulgaristan, gözaltı, serbest bırakma