Türkiye
CANLI | Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin ve BM heyeti Ukrayna’daki durumu görüştü
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220318/eski-bulgaristan-basbakani-borisov-serbest-birakildi-1054863088.html
Eski Bulgaristan Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
Eski Bulgaristan Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
Bulgaristan'ın eski başbakanlarından ve ana muhalefetteki Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi lideri Boyko Borisov ile eski Maliye Bakanı Vladislav... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T22:38+0300
2022-03-18T22:39+0300
dünya
boyko borisov
bulgaristan
gözaltı
serbest bırakma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102974/65/1029746545_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_d9fe3b45a265deee92870256b6d34a76.jpg
Dün akşam gözaltına alınan ve bugün serbest bırakılan Borisov, Goranov ve Arnaudova'yı partililer, Sofya Merkez Emniyet Müdürlüğünden çıkışta zafer sloganlarıyla karşıladı.Dün akşam torunları ile akşam yemeği yerken sivil polislerin eve baskın yaptığını anlatan Borisov, polislerin evin her tarafını aradıklarını ve yazılı emir göstermeden kendisini gözaltına aldıklarını anlattı.Arnaudova ise herhangi bir suçlamada bulunulmadan 24 saat gözaltında tutulduklarını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220317/eski-bulgaristan-basbakani-borisov-gozaltina-alindi-1054829661.html
bulgaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102974/65/1029746545_0:0:3500:2625_1920x0_80_0_0_fb5b1a8cd3c9f4ebbf1e64cca2e1c6c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
boyko borisov, bulgaristan, gözaltı, serbest bırakma

Eski Bulgaristan Başbakanı Borisov serbest bırakıldı

22:38 18.03.2022 (güncellendi: 22:39 18.03.2022)
© REUTERS / OgnenTeofilovskiBulgaristan Başbakanı Boyko Borisov
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / OgnenTeofilovski
Abone olGoogle news
Bulgaristan'ın eski başbakanlarından ve ana muhalefetteki Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi lideri Boyko Borisov ile eski Maliye Bakanı Vladislav Goranov ve Borisov’un Basın Danışmanı Sevdalina Arnaudova serbest bırakıldı.
Dün akşam gözaltına alınan ve bugün serbest bırakılan Borisov, Goranov ve Arnaudova'yı partililer, Sofya Merkez Emniyet Müdürlüğünden çıkışta zafer sloganlarıyla karşıladı.
Dün akşam torunları ile akşam yemeği yerken sivil polislerin eve baskın yaptığını anlatan Borisov, polislerin evin her tarafını aradıklarını ve yazılı emir göstermeden kendisini gözaltına aldıklarını anlattı.
Arnaudova ise herhangi bir suçlamada bulunulmadan 24 saat gözaltında tutulduklarını ifade etti.
Boyko Borisov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
DÜNYA
Eski Bulgaristan Başbakanı Borisov gözaltına alındı
Dün, 23:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала