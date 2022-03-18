https://tr.sputniknews.com/20220318/eski-bulgaristan-basbakani-borisov-serbest-birakildi-1054863088.html
Eski Bulgaristan Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
Eski Bulgaristan Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
Bulgaristan'ın eski başbakanlarından ve ana muhalefetteki Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi lideri Boyko Borisov ile eski Maliye Bakanı Vladislav... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T22:38+0300
2022-03-18T22:38+0300
2022-03-18T22:39+0300
dünya
boyko borisov
bulgaristan
gözaltı
serbest bırakma
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Dün akşam gözaltına alınan ve bugün serbest bırakılan Borisov, Goranov ve Arnaudova'yı partililer, Sofya Merkez Emniyet Müdürlüğünden çıkışta zafer sloganlarıyla karşıladı.Dün akşam torunları ile akşam yemeği yerken sivil polislerin eve baskın yaptığını anlatan Borisov, polislerin evin her tarafını aradıklarını ve yazılı emir göstermeden kendisini gözaltına aldıklarını anlattı.Arnaudova ise herhangi bir suçlamada bulunulmadan 24 saat gözaltında tutulduklarını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220317/eski-bulgaristan-basbakani-borisov-gozaltina-alindi-1054829661.html
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boyko borisov, bulgaristan, gözaltı, serbest bırakma
Eski Bulgaristan Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
22:38 18.03.2022 (güncellendi: 22:39 18.03.2022) Abone ol
Bulgaristan'ın eski başbakanlarından ve ana muhalefetteki Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi lideri Boyko Borisov ile eski Maliye Bakanı Vladislav Goranov ve Borisov’un Basın Danışmanı Sevdalina Arnaudova serbest bırakıldı.
Dün akşam gözaltına alınan ve bugün serbest bırakılan Borisov, Goranov ve Arnaudova'yı partililer, Sofya Merkez Emniyet Müdürlüğünden çıkışta zafer sloganlarıyla karşıladı.
Dün akşam torunları ile akşam yemeği yerken sivil polislerin eve baskın yaptığını anlatan Borisov, polislerin evin her tarafını aradıklarını ve yazılı emir göstermeden kendisini gözaltına aldıklarını anlattı.
Arnaudova ise herhangi bir suçlamada bulunulmadan 24 saat gözaltında tutulduklarını ifade etti.