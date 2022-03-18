https://tr.sputniknews.com/20220318/everton---newcastle-united-macinda-sahaya-giren-taraftar-kendini-kale-diregine-kelepceledi-1054834251.html

Everton - Newcastle United maçında sahaya giren taraftar kendini kale direğine kelepçeledi

Everton - Newcastle United maçında sahaya giren taraftar kendini kale direğine kelepçeledi

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Newcastle United arasında oynanan erteleme mücadelesinde sahaya giren bir taraftar kendini boğazından kale direğine... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T07:31+0300

2022-03-18T07:31+0300

2022-03-18T07:31+0300

yaşam

everton

newcastle united

kelepçe

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İngiltere Premier Lig'de erteleme maçında Everton ile Newcastle United karşı karşıya geldi.Dakikalar 48'i gösterirken sahaya atlayan bir taraftar, Everton'ın koruduğu kaleye doğru koştu, boğazına taktığı bir plastik kelepçe ile kendisini kale direğine bağladı ve maçın durmasına sebep oldu.Güvenlik görevlileri kelepçeyi çıkarmak için seferber olurken yaklaşık 8-9 dakika süren kurtarma operasyonu sonunda taraftar kale direğinden ayrıldı ve saha dışına çıkartıldı.Karşılaşma başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.

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everton, newcastle united, kelepçe