https://tr.sputniknews.com/20220318/everton---newcastle-united-macinda-sahaya-giren-taraftar-kendini-kale-diregine-kelepceledi-1054834251.html
Everton - Newcastle United maçında sahaya giren taraftar kendini kale direğine kelepçeledi
Everton - Newcastle United maçında sahaya giren taraftar kendini kale direğine kelepçeledi
İngiltere Premier Lig'de Everton ile Newcastle United arasında oynanan erteleme mücadelesinde sahaya giren bir taraftar kendini boğazından kale direğine... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T07:31+0300
2022-03-18T07:31+0300
2022-03-18T07:31+0300
yaşam
everton
newcastle united
kelepçe
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İngiltere Premier Lig'de erteleme maçında Everton ile Newcastle United karşı karşıya geldi.Dakikalar 48'i gösterirken sahaya atlayan bir taraftar, Everton'ın koruduğu kaleye doğru koştu, boğazına taktığı bir plastik kelepçe ile kendisini kale direğine bağladı ve maçın durmasına sebep oldu.Güvenlik görevlileri kelepçeyi çıkarmak için seferber olurken yaklaşık 8-9 dakika süren kurtarma operasyonu sonunda taraftar kale direğinden ayrıldı ve saha dışına çıkartıldı.Karşılaşma başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.
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everton, newcastle united, kelepçe
Everton - Newcastle United maçında sahaya giren taraftar kendini kale direğine kelepçeledi
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İngiltere Premier Lig'de Everton ile Newcastle United arasında oynanan erteleme mücadelesinde sahaya giren bir taraftar kendini boğazından kale direğine kelepçeledi.
İngiltere Premier Lig'de erteleme maçında Everton ile Newcastle United karşı karşıya geldi.
Dakikalar 48'i gösterirken sahaya atlayan bir taraftar, Everton'ın koruduğu kaleye doğru koştu, boğazına taktığı bir plastik kelepçe ile kendisini kale direğine bağladı ve maçın durmasına sebep oldu.
Güvenlik görevlileri kelepçeyi çıkarmak için seferber olurken yaklaşık 8-9 dakika süren kurtarma operasyonu sonunda taraftar kale direğinden ayrıldı ve saha dışına çıkartıldı.
Karşılaşma başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.