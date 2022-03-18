Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220318/everton---newcastle-united-macinda-sahaya-giren-taraftar-kendini-kale-diregine-kelepceledi-1054834251.html
Everton - Newcastle United maçında sahaya giren taraftar kendini kale direğine kelepçeledi
Everton - Newcastle United maçında sahaya giren taraftar kendini kale direğine kelepçeledi
İngiltere Premier Lig'de Everton ile Newcastle United arasında oynanan erteleme mücadelesinde sahaya giren bir taraftar kendini boğazından kale direğine... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T07:31+0300
2022-03-18T07:31+0300
yaşam
everton
newcastle united
kelepçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054834226_43:0:1158:627_1920x0_80_0_0_fae5a6312cdb69545a46527956615d5b.jpg
İngiltere Premier Lig'de erteleme maçında Everton ile Newcastle United karşı karşıya geldi.Dakikalar 48'i gösterirken sahaya atlayan bir taraftar, Everton'ın koruduğu kaleye doğru koştu, boğazına taktığı bir plastik kelepçe ile kendisini kale direğine bağladı ve maçın durmasına sebep oldu.Güvenlik görevlileri kelepçeyi çıkarmak için seferber olurken yaklaşık 8-9 dakika süren kurtarma operasyonu sonunda taraftar kale direğinden ayrıldı ve saha dışına çıkartıldı.Karşılaşma başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054834226_182:0:1018:627_1920x0_80_0_0_8f272aa0b1c637fd653395a471898d92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
everton, newcastle united, kelepçe

Everton - Newcastle United maçında sahaya giren taraftar kendini kale direğine kelepçeledi

07:31 18.03.2022
© REUTERSEverton - Newcastle United maçında sahaya giren taraftar kendini kale direğine kelepçeledi!
Everton - Newcastle United maçında sahaya giren taraftar kendini kale direğine kelepçeledi! - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© REUTERS
Abone olGoogle news
İngiltere Premier Lig'de Everton ile Newcastle United arasında oynanan erteleme mücadelesinde sahaya giren bir taraftar kendini boğazından kale direğine kelepçeledi.
İngiltere Premier Lig'de erteleme maçında Everton ile Newcastle United karşı karşıya geldi.
Dakikalar 48'i gösterirken sahaya atlayan bir taraftar, Everton'ın koruduğu kaleye doğru koştu, boğazına taktığı bir plastik kelepçe ile kendisini kale direğine bağladı ve maçın durmasına sebep oldu.
Güvenlik görevlileri kelepçeyi çıkarmak için seferber olurken yaklaşık 8-9 dakika süren kurtarma operasyonu sonunda taraftar kale direğinden ayrıldı ve saha dışına çıkartıldı.
Karşılaşma başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала