https://tr.sputniknews.com/20220318/florida-universitesi-karl-marxin-ismini-rus-oldugu-gerekcesiyle-sildirdi-1054831902.html

Florida Üniversitesi, Karl Marx'ın ismini 'Rus' zannederek sildirdi

Florida Üniversitesi, Karl Marx'ın ismini 'Rus' zannederek sildirdi

ABD'deki Florida Üniversitesi, 'Karl Marx Grubu Çalışma Odası' da dahil olmak üzere tarihi şahsiyetlere atıfta bulunan kütüphane çalışma odalarının adlarını... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T01:57+0300

2022-03-18T01:57+0300

2022-03-18T02:18+0300

ukrayna krizi

karl marx

ukrayna krizi

rusya

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5 Mayıs 1818’de Almanya’nın Lüksemburg sınırındaki Trier kentinde dünyaya gelen 'Alman' komünist filozof Karl Marx'ın adı, okulun George A. Smathers Kütüphanesi'nde yer alan bir çalışma odasının kapısının dışında yazılıydı. Okulun stratejik iletişim direktörü Hessy Fernandez, Marx'ın isminin kapıdan kaldırılmasına yönelik, "Ukrayna'daki ve dünyanın başka yerlerindeki güncel olaylar göz önüne alındığında, 2014 yılında Florida Üniversitesi'nde bir grup çalışma odasına yerleştirilen Karl Marx'ın adının kaldırılmasının uygun olduğuna karar verdik" dedi.Florida'daki Üniversitesi'nin Marx'ı Rus zannetiği için attığı bu adım, Ukrayna krizinin patlak verdiği günden bu yana Rus kültürüne, tarihine ve önemli isimlerine yönelik uyguladığı absürt yaptırım uygulamalarının ardından geldi.Üniversitenin bu açıklamayı takiben tarihi şahsiyetlere atıfta bulunan tüm isim levhalarını kaldırdığı ve bunun yerine 14 çalışma odasının her birine bir numara vermeyi tercih ettiği bildiriliyor. Diğer çalışma odalarına Ben Franklin, William Shakespeare, F. Scott Fitzgerald, Martin Luther King Jr., Jane Austen ve Mahatma Gandhi gibi isimler verilmişti.

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