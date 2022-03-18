https://tr.sputniknews.com/20220318/fransada-ciftciler-artan-akaryakit-fiyatlarini-protesto-etti-1054861556.html

Fransa’da çiftçiler, artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti

Fransa’da çiftçiler, artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti

Fransa'da çiftçiler, akaryakıt fiyatlarında artışı protesto etmek amacıyla bazı hükümet binalarının önüne çöp döküp ateşe verdi. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

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fransa

petrol

akaryakıt

eylem

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Fransa’da çiftçiler artan akaryakıt fiyatlarına karşılık eylem düzenledi. Fransa’nın Agen şehrindeki çiftçiler akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle bazı hükümet binalarının önüne çöp döküp ateşe verdi. Düzenlenen eylemin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Nisan ve Mayıs ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday olduğunu açıklamasının ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz Çarşamba günü Fransa’nın Toulouse şehrinde ise çiftçiler, akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek için şehirde traktörlerle dolaşıp çöp dolu torbaları yakmıştı.

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fransa, petrol, akaryakıt, eylem