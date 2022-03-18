Türkiye
CANLI | Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna askerlerinin top ateşi sonucunda 4 sivil hayatını kaybetti
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220318/fransada-ciftciler-artan-akaryakit-fiyatlarini-protesto-etti-1054861556.html
Fransa’da çiftçiler, artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti
Fransa’da çiftçiler, artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti
Fransa'da çiftçiler, akaryakıt fiyatlarında artışı protesto etmek amacıyla bazı hükümet binalarının önüne çöp döküp ateşe verdi. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T21:33+0300
2022-03-18T21:34+0300
dünya
fransa
petrol
akaryakıt
eylem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054861599_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ad6ae3783665d5ff338d2d22cfa82d4d.jpg
Fransa’da çiftçiler artan akaryakıt fiyatlarına karşılık eylem düzenledi. Fransa’nın Agen şehrindeki çiftçiler akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle bazı hükümet binalarının önüne çöp döküp ateşe verdi. Düzenlenen eylemin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Nisan ve Mayıs ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday olduğunu açıklamasının ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz Çarşamba günü Fransa’nın Toulouse şehrinde ise çiftçiler, akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek için şehirde traktörlerle dolaşıp çöp dolu torbaları yakmıştı.
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054861599_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_77d18bb0824d74eb152bf03f967d5543.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, petrol, akaryakıt, eylem

Fransa’da çiftçiler, artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti

21:33 18.03.2022 (güncellendi: 21:34 18.03.2022)
© AFP 2022 / FRED TANNEAUFransa'da akaryakıt eylemi
Fransa'da akaryakıt eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AFP 2022 / FRED TANNEAU
Abone olGoogle news
Fransa'da çiftçiler, akaryakıt fiyatlarında artışı protesto etmek amacıyla bazı hükümet binalarının önüne çöp döküp ateşe verdi.
Fransa’da çiftçiler artan akaryakıt fiyatlarına karşılık eylem düzenledi. Fransa’nın Agen şehrindeki çiftçiler akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle bazı hükümet binalarının önüne çöp döküp ateşe verdi.

Düzenlenen eylemin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Nisan ve Mayıs ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday olduğunu açıklamasının ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Fransa’nın Toulouse şehrinde ise çiftçiler, akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek için şehirde traktörlerle dolaşıp çöp dolu torbaları yakmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала