https://tr.sputniknews.com/20220318/fransada-emekliler-enflasyon-altinda-ezildiklerini-belirterek-maaslarina-zam-istedi-1054830904.html

Fransa’da emekliler, enflasyon altında ezildiklerini belirterek maaşlarına zam istedi

Fransa’da emekliler, enflasyon altında ezildiklerini belirterek maaşlarına zam istedi

Fransa’da emekliler, ülkedeki enflasyon altında ezildiklerini belirterek maaşlarına zam yapılması için eylem yaptı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T01:08+0300

2022-03-18T01:08+0300

2022-03-18T01:11+0300

dünya

fransa

emekli

paris

eylem

emekli maaşı

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054830835_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_8fe45381987b5c0176c7bf347c7f0696.jpg

Fransa’nın başkenti Paris’te enflasyon altında ezildiklerini belirten emekliler, maaşlarına zam yapılmasını talep etmek üzere eylem yaptı. Genel İş Sendikası (CGT) ve bazı sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği protestoya, binlerce kişi katıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetince uygulamaya konulan zorunlu kesintiler ile artan enflasyon yüzünden alım gücü düşen emekliler, hayat pahalılığından şikayet ederek, maaşlarına acil zam talebinde bulundu. Yürüyüşe katılan sendika temsilcileri ve emekliler, ellerindeki pankartlar ile Macron’a seçim vaadi olan bin 100 euroluk en düşük emekli aylığını hatırlattı. Daha önce düzenlenen protestolarda hükümet ve Cumhurbaşkanı Macron'a seslerini duyuramadıklarını belirten emekliler, emekli ücretlerinin yeniden düzenlenmesi isterken, sosyal yardımların da aynı şekilde arttırılması talebinde bulundular.

fransa

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, emekli, paris, eylem, emekli maaşı, enflasyon