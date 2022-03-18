Fransa’da emekliler, enflasyon altında ezildiklerini belirterek maaşlarına zam istedi
01:08 18.03.2022 (güncellendi: 01:11 18.03.2022)
© İHA / TANSU SARITAYLI-AW571588Fransa’da emekliler, enflasyon altında ezildiklerini belirterek maaşlarına zam istedi
© İHA / TANSU SARITAYLI-AW571588
Fransa’da emekliler, ülkedeki enflasyon altında ezildiklerini belirterek maaşlarına zam yapılması için eylem yaptı.
Fransa’nın başkenti Paris’te enflasyon altında ezildiklerini belirten emekliler, maaşlarına zam yapılmasını talep etmek üzere eylem yaptı. Genel İş Sendikası (CGT) ve bazı sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği protestoya, binlerce kişi katıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetince uygulamaya konulan zorunlu kesintiler ile artan enflasyon yüzünden alım gücü düşen emekliler, hayat pahalılığından şikayet ederek, maaşlarına acil zam talebinde bulundu.
Yürüyüşe katılan sendika temsilcileri ve emekliler, ellerindeki pankartlar ile Macron’a seçim vaadi olan bin 100 euroluk en düşük emekli aylığını hatırlattı.
Daha önce düzenlenen protestolarda hükümet ve Cumhurbaşkanı Macron'a seslerini duyuramadıklarını belirten emekliler, emekli ücretlerinin yeniden düzenlenmesi isterken, sosyal yardımların da aynı şekilde arttırılması talebinde bulundular.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetince uygulamaya konulan zorunlu kesintiler ile artan enflasyon yüzünden alım gücü düşen emekliler, hayat pahalılığından şikayet ederek, maaşlarına acil zam talebinde bulundu.
Yürüyüşe katılan sendika temsilcileri ve emekliler, ellerindeki pankartlar ile Macron’a seçim vaadi olan bin 100 euroluk en düşük emekli aylığını hatırlattı.
Daha önce düzenlenen protestolarda hükümet ve Cumhurbaşkanı Macron'a seslerini duyuramadıklarını belirten emekliler, emekli ücretlerinin yeniden düzenlenmesi isterken, sosyal yardımların da aynı şekilde arttırılması talebinde bulundular.
Fransa’da emekliler, ülkedeki enflasyon altında ezildiklerini belirterek maaşlarına zam yapılması için eylem yaptı https://t.co/3p5RhI1jOc pic.twitter.com/FQNnsGNDqf— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 17, 2022