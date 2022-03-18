https://tr.sputniknews.com/20220318/gamaleya-merkezi-sputnik-v-asisinin-nazal-versiyonunun-tescili-icin-basvuruda-bulundu-1054857084.html
Gamaleya Merkezi, Sputnik V aşısının nazal versiyonunun tescili için başvuruda bulundu
Gamaleya Merkezi, Sputnik V aşısının nazal versiyonunun tescili için başvuruda bulundu
Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi geliştiren Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi, aşının burun spreyi şeklindeki versiyonunun... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T17:39+0300
2022-03-18T17:39+0300
2022-03-18T17:37+0300
koronavirüs
aleksandr gintsburg
sputnik v
korona
koronavirüs
covid-19
rusya
gamaleya araştırma merkezi
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Rus basınına konuşan Gamaleya Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, “Sağlık Bakanlığı'na Sputnik V aşısının nazal formunun tescili konusunun değerlendirilmesi için gerekli olan belgeleri gönderdik” dedi.Aşının klinik denemeleri sırasında gönüllülerde aşılamadan sonra ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını belirten Gintsburg, “Daha önce görülenler dışında ciddi bir yan etkiye rastlanmadı. Hatta aşının enjekte edilebilir formunda görülen ateş yükselmesi gönüllülerin çok azında tespit edildi” diye konuştu.Nazal aşının tescili durumunda, üretilecek aşı miktarını hükümetin belirleyeceğini kaydeden bilim insanı, “Burada ticari bir yapı olmadığımız için üretime başlamadan önce devletin direktifine ihtiyacımız var. Eğer ayda 1 milyon doz talep edilirse, Generium tesisi ile birlikte üç haftada, en fazla bir ayda, bu miktarda aşı üretilebilir” ifadelerini kullandı.Sprey şeklindeki aşının diğer aşılara takviye olarak kullanılabileceğini kaydeden Gintsburg, “Bana göre, aşının enjekte edilen formuna takviye olarak kullanılmalı. Eğer salgın devam ederse, ki maalesef devam edecek gibi görünüyor, uygulama sürecindeki etkisine bakacağız. Belki zamanla bunu bağımsız bir yöntem olarak kullanmak için öneriler olacaktır. Ancak şu anda, klasik aşılama şemasını güçlendiren ve enfeksiyonun giriş kapısı olan nazofarenksteki mukoza zarları seviyesinde ek bir bariyer oluşturan bir güçlendirici olarak kullanılacak” dedi.Gintsburg, nazal aşının öncelikle risk grupları için önerilebileceğine belirterek, “Öncelikle aşının nazal formunun diyabet, obezite, kalp sorunları ve akciğer gibi kronik hastalığı olan risk grupları için kullanılmasını tavsiye ediyorum” diye ekledi.
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aleksandr gintsburg, sputnik v, korona, koronavirüs, covid-19, rusya, gamaleya araştırma merkezi
Gamaleya Merkezi, Sputnik V aşısının nazal versiyonunun tescili için başvuruda bulundu
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Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi geliştiren Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi, aşının burun spreyi şeklindeki versiyonunun tescili için Rusya Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunduğunu duyurdu.
Rus basınına konuşan Gamaleya Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, “Sağlık Bakanlığı'na Sputnik V aşısının nazal formunun tescili konusunun değerlendirilmesi için gerekli olan belgeleri gönderdik” dedi.
Aşının klinik denemeleri sırasında gönüllülerde aşılamadan sonra ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını belirten Gintsburg, “Daha önce görülenler dışında ciddi bir yan etkiye rastlanmadı. Hatta aşının enjekte edilebilir formunda görülen ateş yükselmesi gönüllülerin çok azında tespit edildi” diye konuştu.
Nazal aşının tescili durumunda, üretilecek aşı miktarını hükümetin belirleyeceğini kaydeden bilim insanı, “Burada ticari bir yapı olmadığımız için üretime başlamadan önce devletin direktifine ihtiyacımız var. Eğer ayda 1 milyon doz talep edilirse, Generium tesisi ile birlikte üç haftada, en fazla bir ayda, bu miktarda aşı üretilebilir” ifadelerini kullandı.
Sprey şeklindeki aşının diğer aşılara takviye olarak kullanılabileceğini kaydeden Gintsburg, “Bana göre, aşının enjekte edilen formuna takviye olarak kullanılmalı. Eğer salgın devam ederse, ki maalesef devam edecek gibi görünüyor, uygulama sürecindeki etkisine bakacağız. Belki zamanla bunu bağımsız bir yöntem olarak kullanmak için öneriler olacaktır. Ancak şu anda, klasik aşılama şemasını güçlendiren ve enfeksiyonun giriş kapısı olan nazofarenksteki mukoza zarları seviyesinde ek bir bariyer oluşturan bir güçlendirici olarak kullanılacak” dedi.
Gintsburg, nazal aşının öncelikle risk grupları için önerilebileceğine belirterek, “Öncelikle aşının nazal formunun diyabet, obezite, kalp sorunları ve akciğer gibi kronik hastalığı olan risk grupları için kullanılmasını tavsiye ediyorum” diye ekledi.