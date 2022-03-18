https://tr.sputniknews.com/20220318/havalimaninda-iki-vaka-israilde-daha-once-bilinmeyen-bir-koronavirus-varyanti-tespit-edildi-1054852775.html

Havalimanında iki vaka: İsrail'de daha önce bilinmeyen bir koronavirüs varyantı tespit edildi

Havalimanında iki vaka: İsrail'de daha önce bilinmeyen bir koronavirüs varyantı tespit edildi

İsrail Sağlık Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada iki kişide daha önce bilinmeyen bir Kovid-19 varyantı tespit edildiğini açıkladı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T16:10+0300

2022-03-18T16:10+0300

2022-03-18T16:10+0300

koronavirüs

koronavirüs

omicron

varyant

israil

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Tam bitti denilirken vakaların yeniden hızla artmasına yol açan Omicron'un alt varyantları BA.1 ve BA.2'nin karışımı olduğu belirlenen bu yeni varyantın semptomları arasında hafif ateş, kas ağrısı ve baş ağrısı var. Bakanlık, Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolculara yapılan PCR testleri yoluyla tespit edilen bu varyant için 'dünyada henüz bilinmeyen' nitelemesini yaptı. 103FM radyo kanalına konuşan Sağlık Bakanlığı genel direktörlerinden Nachman Ash de yeni varyantın kökeninin İsrail olabileceğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220311/kovid-19un-yeni-varyanti-deltacron-abd-ve-avrupada-en-az-17-kiside-goruldu-1054632481.html

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koronavirüs, omicron, varyant, israil