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Havalimanında iki vaka: İsrail'de daha önce bilinmeyen bir koronavirüs varyantı tespit edildi
Havalimanında iki vaka: İsrail'de daha önce bilinmeyen bir koronavirüs varyantı tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada iki kişide daha önce bilinmeyen bir Kovid-19 varyantı tespit edildiğini açıkladı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T16:10+0300
2022-03-18T16:10+0300
koronavirüs
koronavirüs
omicron
varyant
israil
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Tam bitti denilirken vakaların yeniden hızla artmasına yol açan Omicron'un alt varyantları BA.1 ve BA.2'nin karışımı olduğu belirlenen bu yeni varyantın semptomları arasında hafif ateş, kas ağrısı ve baş ağrısı var. Bakanlık, Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolculara yapılan PCR testleri yoluyla tespit edilen bu varyant için 'dünyada henüz bilinmeyen' nitelemesini yaptı. 103FM radyo kanalına konuşan Sağlık Bakanlığı genel direktörlerinden Nachman Ash de yeni varyantın kökeninin İsrail olabileceğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220311/kovid-19un-yeni-varyanti-deltacron-abd-ve-avrupada-en-az-17-kiside-goruldu-1054632481.html
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koronavirüs, omicron, varyant, israil

Havalimanında iki vaka: İsrail'de daha önce bilinmeyen bir koronavirüs varyantı tespit edildi

16:10 18.03.2022
© AFP 2022 / JALAA MAREYİsrail- Koronavirüs
İsrail- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AFP 2022 / JALAA MAREY
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İsrail Sağlık Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada iki kişide daha önce bilinmeyen bir Kovid-19 varyantı tespit edildiğini açıkladı.
Tam bitti denilirken vakaların yeniden hızla artmasına yol açan Omicron'un alt varyantları BA.1 ve BA.2'nin karışımı olduğu belirlenen bu yeni varyantın semptomları arasında hafif ateş, kas ağrısı ve baş ağrısı var. Bakanlık, Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolculara yapılan PCR testleri yoluyla tespit edilen bu varyant için 'dünyada henüz bilinmeyen' nitelemesini yaptı.
103FM radyo kanalına konuşan Sağlık Bakanlığı genel direktörlerinden Nachman Ash de yeni varyantın kökeninin İsrail olabileceğini söyledi.
Koronavirüs- ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
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Kovid-19'un yeni varyantı Deltacron ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü
11 Mart, 10:34
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