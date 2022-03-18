https://tr.sputniknews.com/20220318/havalimaninda-iki-vaka-israilde-daha-once-bilinmeyen-bir-koronavirus-varyanti-tespit-edildi-1054852775.html
Havalimanında iki vaka: İsrail'de daha önce bilinmeyen bir koronavirüs varyantı tespit edildi
Havalimanında iki vaka: İsrail'de daha önce bilinmeyen bir koronavirüs varyantı tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada iki kişide daha önce bilinmeyen bir Kovid-19 varyantı tespit edildiğini açıkladı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T16:10+0300
2022-03-18T16:10+0300
2022-03-18T16:10+0300
koronavirüs
koronavirüs
omicron
varyant
israil
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Tam bitti denilirken vakaların yeniden hızla artmasına yol açan Omicron'un alt varyantları BA.1 ve BA.2'nin karışımı olduğu belirlenen bu yeni varyantın semptomları arasında hafif ateş, kas ağrısı ve baş ağrısı var. Bakanlık, Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolculara yapılan PCR testleri yoluyla tespit edilen bu varyant için 'dünyada henüz bilinmeyen' nitelemesini yaptı. 103FM radyo kanalına konuşan Sağlık Bakanlığı genel direktörlerinden Nachman Ash de yeni varyantın kökeninin İsrail olabileceğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220311/kovid-19un-yeni-varyanti-deltacron-abd-ve-avrupada-en-az-17-kiside-goruldu-1054632481.html
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koronavirüs, omicron, varyant, israil
Havalimanında iki vaka: İsrail'de daha önce bilinmeyen bir koronavirüs varyantı tespit edildi
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İsrail Sağlık Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada iki kişide daha önce bilinmeyen bir Kovid-19 varyantı tespit edildiğini açıkladı.
Tam bitti denilirken vakaların yeniden hızla artmasına yol açan Omicron'un alt varyantları BA.1 ve BA.2'nin karışımı olduğu belirlenen bu yeni varyantın semptomları arasında hafif ateş, kas ağrısı ve baş ağrısı var. Bakanlık, Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolculara yapılan PCR testleri yoluyla tespit edilen bu varyant için 'dünyada henüz bilinmeyen' nitelemesini yaptı.
103FM radyo kanalına konuşan Sağlık Bakanlığı genel direktörlerinden Nachman Ash de yeni varyantın kökeninin İsrail olabileceğini söyledi.