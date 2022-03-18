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İmamoğlu uyardı: Kar yağışı ilerleyen saatlerde daha etkili olacak
İmamoğlu uyardı: Kar yağışı ilerleyen saatlerde daha etkili olacak
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kar yağışı ilerleyen saatlerde daha etkili olacak" dedi. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T22:23+0300
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türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
kar yağışı
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
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İmamoğlu, yoğun kar yağışına ilişkin AKOM'da açıklama yaptı. Yarın gün boyunca yoğun kar yağışının görüleceğini söyleyen İmamoğlu, metro seferlerinin uzatıldığını söyledi.İmamoğlu ayrıca ''Kar yağışını bu sene için uğurlamış olacağız'' ifadelerini kullandı.İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, kar yağışı, akom, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

İmamoğlu uyardı: Kar yağışı ilerleyen saatlerde daha etkili olacak

22:23 18.03.2022
© İHA / Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© İHA /
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kar yağışı ilerleyen saatlerde daha etkili olacak" dedi.
İmamoğlu, yoğun kar yağışına ilişkin AKOM'da açıklama yaptı. Yarın gün boyunca yoğun kar yağışının görüleceğini söyleyen İmamoğlu, metro seferlerinin uzatıldığını söyledi.
İmamoğlu ayrıca ''Kar yağışını bu sene için uğurlamış olacağız'' ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:
''Şu saat itibari ile en etkili yağışın yarın kar yağışı ile karşılayacağız. Yarın gün boyu etkili bir kar yağışı söz konusu. Özellikle yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini öneriyoruz. Araçla çıkılmaması, mümkün olduğu kadar toplu ulaşım kullanılması gerekiyor. Şu an trafik yoğunluğu yüzde 54. Kar yağışı ilerleyen saatlerde daha etkili olacak. Metro seferleri gece 2'ye kadar sürecek. İhtiyaç hallerinde İETT ek sefer koyacak.''
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