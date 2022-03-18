İmamoğlu uyardı: Kar yağışı ilerleyen saatlerde daha etkili olacak

''Şu saat itibari ile en etkili yağışın yarın kar yağışı ile karşılayacağız. Yarın gün boyu etkili bir kar yağışı söz konusu. Özellikle yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini öneriyoruz. Araçla çıkılmaması, mümkün olduğu kadar toplu ulaşım kullanılması gerekiyor. Şu an trafik yoğunluğu yüzde 54. Kar yağışı ilerleyen saatlerde daha etkili olacak. Metro seferleri gece 2'ye kadar sürecek. İhtiyaç hallerinde İETT ek sefer koyacak.''