https://tr.sputniknews.com/20220318/istanbul-barajlarina-kar-dopingi-doluluk-orani-yuzde-86yi-gecti-1054836830.html

İstanbul barajlarına kar dopingi: Doluluk oranı yüzde 86'yı geçti

İstanbul barajlarına kar dopingi: Doluluk oranı yüzde 86'yı geçti

Havaların ülke genelinde soğuk ve yağışlı devam etmesi barajlardaki artışı hızlandırıyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 86.11'e... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T10:30+0300

2022-03-18T10:30+0300

2022-03-18T10:30+0300

türkiye

baraj

istanbul

doluluk

doluluk oranı

taşkın

kar

kar yağışı

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı artmaya devam ediyor. Geçen hafta etkili olan kar yağışının etkieri barajlara yansımaya başladı. Son günlerde sürekli artmaya devam eden barajlarda doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 86.11'e ulaştı.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 18 Mart 2021'de baraj doluluk oranı yüzde 63.03 ile son yedi yıl içindeki en düşük orana sahipti.Son verilere göre Kazandere ve Istırancalar barajlarının ardından Elmalı barajı da yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı.

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