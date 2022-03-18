https://tr.sputniknews.com/20220318/istanbul-barajlarina-kar-dopingi-doluluk-orani-yuzde-86yi-gecti-1054836830.html
İstanbul barajlarına kar dopingi: Doluluk oranı yüzde 86'yı geçti
İstanbul barajlarına kar dopingi: Doluluk oranı yüzde 86'yı geçti
Havaların ülke genelinde soğuk ve yağışlı devam etmesi barajlardaki artışı hızlandırıyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 86.11'e... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T10:30+0300
2022-03-18T10:30+0300
2022-03-18T10:30+0300
türkiye
baraj
istanbul
doluluk
doluluk oranı
taşkın
kar
kar yağışı
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı artmaya devam ediyor. Geçen hafta etkili olan kar yağışının etkieri barajlara yansımaya başladı. Son günlerde sürekli artmaya devam eden barajlarda doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 86.11'e ulaştı.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 18 Mart 2021'de baraj doluluk oranı yüzde 63.03 ile son yedi yıl içindeki en düşük orana sahipti.Son verilere göre Kazandere ve Istırancalar barajlarının ardından Elmalı barajı da yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220316/3-buyuksehirde-barajlardaki-su-miktari-artti-1054769901.html
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baraj, istanbul, doluluk, doluluk oranı, taşkın, kar, kar yağışı, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
İstanbul barajlarına kar dopingi: Doluluk oranı yüzde 86'yı geçti
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Havaların ülke genelinde soğuk ve yağışlı devam etmesi barajlardaki artışı hızlandırıyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 86.11'e ulaştı.
İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı artmaya devam ediyor. Geçen hafta etkili olan kar yağışının etkieri barajlara yansımaya başladı. Son günlerde sürekli artmaya devam eden barajlarda doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 86.11'e ulaştı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 18 Mart 2021'de baraj doluluk oranı yüzde 63.03 ile son yedi yıl içindeki en düşük orana sahipti.
Son verilere göre Kazandere ve Istırancalar barajlarının ardından Elmalı barajı da yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı.