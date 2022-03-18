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İstanbul Silivri'de deniz çekildi
İstanbul Silivri'de deniz çekildi
İstanbul Silivri'de deniz çekildi. Çekilme yaklaşık 200 metreyi buldu. Çekilmenin etkisiyle kayalıklar da ortaya çıktı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T17:49+0300
2022-03-18T17:49+0300
türkiye
silivri
deniz
istanbul
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İstanbul'un Silivri ilçesinde denizde çekilme meydana geldi. Çekilmenin yaklaşık 200 metreyi bulduğu tespit edildi.Çekilmeyle ilgili bölgede inceleme başlatıldığı da belirtildi.Çekilme nedeniyle kum adası oluşurken, bazı çöpler ve kayalıklar da ortaya çıktı.
türkiye
silivri
istanbul
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silivri, deniz, istanbul

İstanbul Silivri'de deniz çekildi

17:49 18.03.2022
© AADeniz
Deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AA
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İstanbul Silivri'de deniz çekildi. Çekilme yaklaşık 200 metreyi buldu. Çekilmenin etkisiyle kayalıklar da ortaya çıktı.
İstanbul'un Silivri ilçesinde denizde çekilme meydana geldi. Çekilmenin yaklaşık 200 metreyi bulduğu tespit edildi.
Çekilmeyle ilgili bölgede inceleme başlatıldığı da belirtildi.
Çekilme nedeniyle kum adası oluşurken, bazı çöpler ve kayalıklar da ortaya çıktı.
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