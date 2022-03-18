https://tr.sputniknews.com/20220318/istanbul-silivride-deniz-cekildi-1054857337.html

İstanbul Silivri'de deniz çekildi

İstanbul Silivri'de deniz çekildi

İstanbul Silivri'de deniz çekildi. Çekilme yaklaşık 200 metreyi buldu. Çekilmenin etkisiyle kayalıklar da ortaya çıktı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T17:49+0300

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türkiye

silivri

deniz

istanbul

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İstanbul'un Silivri ilçesinde denizde çekilme meydana geldi. Çekilmenin yaklaşık 200 metreyi bulduğu tespit edildi.Çekilmeyle ilgili bölgede inceleme başlatıldığı da belirtildi.Çekilme nedeniyle kum adası oluşurken, bazı çöpler ve kayalıklar da ortaya çıktı.

türkiye

silivri

istanbul

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silivri, deniz, istanbul