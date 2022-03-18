https://tr.sputniknews.com/20220318/istanbul-valisi-yerlikayadan-kar-uyarisi-disari-cikmayin-disaridaysak-evlerimize-donelim-1054850758.html

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı: 'Dışarı çıkmayın, dışarıdaysak evlerimize dönelim'

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı: 'Dışarı çıkmayın, dışarıdaysak evlerimize dönelim'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat vererek İstanbullulara "Dışarıdaysak evlerimize dönelim" uyarısı yaptı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T15:19+0300

2022-03-18T15:19+0300

2022-03-18T15:19+0300

türkiye

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054629671_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_770dd15f7b5b645dce3abbe70bd070d9.jpg

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter üzerinden kar yağışına ilişkin yeni bir uyarı yaptı.Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:Motosikletlilere yasakVali Yerlikaya ayrıca, 17:30'dan sonra motokuryelere, motosikletlere ikinci bir duyuruya kadar yasak geldiğini duyurdu.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul