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https://tr.sputniknews.com/20220318/istanbul-valisi-yerlikayadan-kar-uyarisi-disari-cikmayin-disaridaysak-evlerimize-donelim-1054850758.html
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı: 'Dışarı çıkmayın, dışarıdaysak evlerimize dönelim'
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı: 'Dışarı çıkmayın, dışarıdaysak evlerimize dönelim'
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat vererek İstanbullulara "Dışarıdaysak evlerimize dönelim" uyarısı yaptı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter üzerinden kar yağışına ilişkin yeni bir uyarı yaptı.Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:Motosikletlilere yasakVali Yerlikaya ayrıca, 17:30'dan sonra motokuryelere, motosikletlere ikinci bir duyuruya kadar yasak geldiğini duyurdu.
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı: 'Dışarı çıkmayın, dışarıdaysak evlerimize dönelim'

15:19 18.03.2022
© AAİstanbul - kar
İstanbul - kar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat vererek İstanbullulara "Dışarıdaysak evlerimize dönelim" uyarısı yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter üzerinden kar yağışına ilişkin yeni bir uyarı yaptı.
Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre İstanbul’da bugün 18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor. Lütfen, Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım! Dışarıdaysak evlerimize dönelim! Toplu taşıma araçlarını tercih edelim!"

Motosikletlilere yasak

Vali Yerlikaya ayrıca, 17:30'dan sonra motokuryelere, motosikletlere ikinci bir duyuruya kadar yasak geldiğini duyurdu.
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