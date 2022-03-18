https://tr.sputniknews.com/20220318/italyada-kovid-19-salginina-yonelik-tedbirler-gevsetiliyor-1054835492.html

İtalya'da Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler gevşetiliyor

İtalya'da Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler gevşetiliyor

İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkede 31 Mart'tan itibaren Kovid-19 salgınına yönelik olağanüstü halin (OHAL) sona ereceğini, bakanlar kurulunun kademeli... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T09:41+0300

2022-03-18T09:41+0300

2022-03-18T09:41+0300

koronavirüs

italya

koronavirüs

tedbir

maske

mario draghi

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İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş koalisyon hükümeti, 1 Nisan'dan itibaren salgına yönelik gevşetilecek tedbirleri bugün bakanlar kurulunda belirledi. Başbakan Draghi, bakanlar kurulu sonrasında yaptığı açıklamada, "31 Mart'ta Kovid-19 salgınıyla ilgili OHAL sona erecek. Hükümetin amacı normale dönmekti, toplumun toparlanmasıydı. Bakanlar kurulu, davranışlarımızı sınırlayan neredeyse tüm kısıtlamaları ortadan kaldıran düzenlemeye yeşil ışık yaktı" dedi. Draghi, salgın boyunca önemli kararların alınmasında büyük rol oynayan Koronavirüs Bilim Teknik Kurulu'nun da görevinin 31 Mart'ta sona erecek OHAL ile biteceğini ve bu görevi İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün üstleneceğini ifade etti. Salgınla mücadelede aşılama kampanyasının önemine işaret eden Draghi, "Aşı sayesinde sadece 2021'de yaklaşık 80 bin ölüm önlendi. Bu olağanüstü bir ders. Kararlar bilim temelinde alındı ve aşı sayesinde salgının üstesinden gelindi. Pek çok insan aşı olduğu için kurtuldu" diye konuştu. Draghi, aşı veya son 48 saatte test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgeleyen 'Yeşil Geçiş' uygulaması sayesinde ekonomilerini canlı tutabildiklerini, bu sayede ekonomilerinin geçen yıl yüzde 6.5 büyüme kaydettiğini belirtti. Sağlık Bakanı Roberto Speranza da bugün kabul edilen kararname çerçevesinde, bundan böyle özellikle 50 yaş ve üzerindekilerin iş yerine girebilmesi için getirilen aşı şartının kaldırıldığını söyledi. Speranza, kimsenin aşı yaptırmadığı için işten uzaklaştırılmayacağını ifade etti. Speranza, bölgelerin risk kategorilerine göre renklendirilmesi uygulamasının da son bulacağını açıkladı. İtalyan basınına göre, uygulamadan kaldırılan ya da kademeli olarak gevşetilen diğer tedbirler ise şu şekilde: Diğer yandan, salgına dair verileri paylaşan GIMBE vakfının verilerine göre, son 7 günde ülkede Kovid-19 vakaları yüzde 36 oranında arttı. İtalya'da sadece son 24 saatte 79 bin 895 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 128 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana 157 bin 442 kişi yaşamını yitirirken, 13 milyon 645 bin 834 kişiye virüs bulaştı.

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italya, koronavirüs, tedbir, maske, mario draghi