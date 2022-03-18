https://tr.sputniknews.com/20220318/izmirde-kuvvetli-ruzgar-ve-firtina-uyarisi-1054856080.html
İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İzmir'de, bugün öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınalı havanın 20 Mart akşamına kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T17:02+0300
2022-03-18T17:02+0300
2022-03-18T17:02+0300
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izmir
fırtına
kar
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
uyarı
rüzgar
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir genelinde, öğleden sonra başlayan rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 20 Mart akşamı etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
https://tr.sputniknews.com/20220318/sabiha-gokcen-havalimaninda-19-ve-20-martta-ucus-azaltma-karari-1054855242.html
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izmir, fırtına, kar, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, uyarı, rüzgar
İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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İzmir'de, bugün öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınalı havanın 20 Mart akşamına kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi. Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir genelinde, öğleden sonra başlayan rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 20 Mart akşamı etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.