https://tr.sputniknews.com/20220318/izmit-pismaniyesini-yasatma-derneginden-ali-ihsan-varol-ve-emrah-safa-gurkan-hakkinda-suc-duyurusu-1054844090.html

İzmit Pişmaniyesini Yaşatma Derneği'nden Ali İhsan Varol ve Emrah Safa Gürkan hakkında suç duyurusu

İzmit Pişmaniyesini Yaşatma Derneği'nden Ali İhsan Varol ve Emrah Safa Gürkan hakkında suç duyurusu

İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği, sunucu Ali İhsan Varol ve akademisyen Emrah Safa Gürkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T12:51+0300

2022-03-18T12:51+0300

2022-03-18T13:25+0300

ali ihsan varol

yaşam

izmit

pişmaniye

suç duyurusu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103654/74/1036547461_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_a8f75f6694c0489062b955f58de0d524.jpg

İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, pişmaniyeyle ilgili söylemleri nedeniyle sunucu Ali İhsan Varol ve tarihçi yazar Emrah Safa Gürkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.Sunucu Ali İhsan Varol, Kelime Oyunu isimli yarışma programında, “İzmitliler bunu yemez, satarız biz bunu. Yoldan geçenden vergi alalım” ifadelerine yer verdi. Tarihçi yazar Emrah Safa Gürkan da sosyal medya hesabından, “Hiçbir İzmitli pişmaniye yemez arkadaşlar, sizi kekliyorlar. Pişmaniye İzmit’in yoldan geçenleri vergilendirmek için bulduğu bir metottur...” paylaşımında bulundu.Özgür Kocaeli'nin haberine göre, İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, Varol ve Gürkan'la ilgili 21 Mart Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.Şahin, "Bu kent insanlarını kentine ve pişmaniyesine sahip çıkmaya, Pişmaniyeciler Derneği olarak şikayet başvurusunda bulunacağımız zaman yanımızda olmaya ve bu hadsizlere haddini medeni bir şekilde bildirmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

izmit

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ali ihsan varol, izmit, pişmaniye, suç duyurusu