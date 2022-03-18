https://tr.sputniknews.com/20220318/kara-kedi-cezaevindeki-mahkumlarin-teslimatcisi-oldu-1054852495.html

Kara kedi cezaevindeki mahkumların 'teslimatçısı' oldu

Kara kedi cezaevindeki mahkumların 'teslimatçısı' oldu

Rusya’ya bağlı Tataristan’daki Federal Cezaevi Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, başkentteki Kazan’da bulunan 19 numaralı cezaevinde mahkumların bir kedi... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T15:58+0300

2022-03-18T15:58+0300

2022-03-18T16:00+0300

kedi

dünya

cezaevi

taşıyıcı

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Kazan’da dün güvenlik güçleri, 19 numaralı cezaevinin bölgesinde devriye görevi yaparken, nakliye kapısının yakınlarında siyah bir kedi olduğunu tespit etti.Kedinin boynundaki tasmada topak halinde bir bitki ve yaklaşık 5 gram ağırlığında beyaz toz halinde bir madde bulundu.Yapılan incelemeler sonucunda tasmanın içerisindekilerin esrar ve metilofedron olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20200128/denizci-kedi-sosyal-medya-fenomeni-oldu-1041266435.html

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kedi, cezaevi, taşıyıcı