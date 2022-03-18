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https://tr.sputniknews.com/20220318/kara-kedi-cezaevindeki-mahkumlarin-teslimatcisi-oldu-1054852495.html
Kara kedi cezaevindeki mahkumların 'teslimatçısı' oldu
Kara kedi cezaevindeki mahkumların 'teslimatçısı' oldu
Rusya’ya bağlı Tataristan’daki Federal Cezaevi Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, başkentteki Kazan’da bulunan 19 numaralı cezaevinde mahkumların bir kedi... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T15:58+0300
2022-03-18T16:00+0300
kedi
dünya
cezaevi
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Kazan’da dün güvenlik güçleri, 19 numaralı cezaevinin bölgesinde devriye görevi yaparken, nakliye kapısının yakınlarında siyah bir kedi olduğunu tespit etti.Kedinin boynundaki tasmada topak halinde bir bitki ve yaklaşık 5 gram ağırlığında beyaz toz halinde bir madde bulundu.Yapılan incelemeler sonucunda tasmanın içerisindekilerin esrar ve metilofedron olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20200128/denizci-kedi-sosyal-medya-fenomeni-oldu-1041266435.html
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kedi, cezaevi, taşıyıcı

Kara kedi cezaevindeki mahkumların 'teslimatçısı' oldu

15:58 18.03.2022 (güncellendi: 16:00 18.03.2022)
© WikipediaKara Kedi
Kara Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© Wikipedia
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Rusya’ya bağlı Tataristan’daki Federal Cezaevi Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, başkentteki Kazan’da bulunan 19 numaralı cezaevinde mahkumların bir kedi yardımıyla içeriye uyuşturucu sokmaya çalıştığı tespit edildi.
Kazan’da dün güvenlik güçleri, 19 numaralı cezaevinin bölgesinde devriye görevi yaparken, nakliye kapısının yakınlarında siyah bir kedi olduğunu tespit etti.
Kedinin boynundaki tasmada topak halinde bir bitki ve yaklaşık 5 gram ağırlığında beyaz toz halinde bir madde bulundu.
Yapılan incelemeler sonucunda tasmanın içerisindekilerin esrar ve metilofedron olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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