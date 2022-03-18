https://tr.sputniknews.com/20220318/kievin-rus-askeri-aracina-parca-teminiyle-sucladigi-bosch-almanyada-sorusturmayla-karsi-karsiya-1054850430.html

Kiev'in Rus askeri aracına parça teminiyle suçladığı Bosch, Almanya'da soruşturmayla karşı karşıya

Kiev'in Rus askeri aracına parça teminiyle suçladığı Bosch, Almanya'da soruşturmayla karşı karşıya

Ukrayna hükümetinin Rus askeri araçlarında Bosch yedek parçaları bulduklarını açıklamasının ardından Alman hükümetinin Rusya yaptırımlarını ihlal edip... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T15:55+0300

2022-03-18T15:55+0300

2022-03-18T17:02+0300

ukrayna krizi

almanya

bosch

ukrayna

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yaptırım

ihracat

yasak

araç

otomotiv

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın pazar günkü açıklamasında, ele geçirdikleri Rus askeri araçlarında Bosch yedek parçaları bulduğunu söylemesinin ardından, Alman hükümetinin BoschROBG.UL teknoloji grubunun Rusya'ya ihracat yasağını ihlal edip etmediğini incelemeye aldığı öğrenildi. Der Spiegel'in haberine göre Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Ofisi (Bafa), Bosch'a soruşturma prosedürü başlattı.Bosch, Der Spiegel'e verdiği yanıtta, Kiev'in sözkonusu ettiğinin normal araç direksiyon yedek parçaları olduğunu söyleyerek "Bunları nihai otomotiv üreticisine gönderen biz değiliz" dedi. BoschGlobal, Twitter paylaşımında, "Bosch, kararlaştırılan yaptırımların titizlikle uygulanmasını desteklemektedir. Bu bağlamda, Bosch'un Rus müşterileriyle ve Rusya içindeki işlerinin çoğu askıya alındığı gibi başka önemli kısıtlamalar da bekleniyor" dedi. Rusya'daki tedariklerinin çoğunu kestiğini belirten şirket, soruşturmaya zaman tanımak için Rusya içinde ve Rus müşterilere kamyon yedek parça tedarikini durduğunu duyurdu. Kuleba ise Bosch'u sert dille eleştirirken "Yıllarca Rus askeri aygıtı için gerekli bileşenleri tedarik ettiler ki, bu araçlar Ukrayna'yı işgal edip şehirlerimizi yok edebilsinler" ifadesini kullandı. Bosch'un ihlal etmekle suçlandığı, 2014 yılında Kırım'ın Rusya'ya iltihakının beri yürürlükte olan, hem sivil hem de askeri amaçlarla (çift amaçlı) kullanılabilecek malların Rusya'ya yalnızca belirli koşullar altında tedarik edilebileceğine dair yaptırımlar.Bosch, pazartesi yaptığı açıklamada, yedek parçanın kendi üretim bandından geldiğini, ancak şirket tarafından Rus askeri araç üreticisine tedarik edilmediğini söyledi. Bosch'un asla silah ya da askeri amaçlı üretim yapmadığının vurgulandığı açıklamada, şirketin otomotiv müşterileriyle yaptığı yerel sözleşmelerde ürünlerin yalnızca sivil uygulamalar için kullanılabileceğini şart koştuğu belirtildi. Ekonomi Bakanlığı'nın açıklamasında, çift amaçlı kullanılabilen mallar için 2014 yılından beri Rusya'ya ihracat lisansı verilmediği kaydedildi. Rusya'da 3500 kişiyi istihdam edip üç lokasyonda yerel pazar için ağırlıklı olarak tüketim malları, termoteknoloji ve araç yedek parçaları üreten Bosch, geçen yıl Rusya'da 1.2 milyar euroluk satış gerçekleştirdi. Ukrayna hükümeti ise tüm uluslararası şirketlerin Rusya'yı terk etmesi gerektiğini savunuyor.

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almanya, bosch, ukrayna, rusya, yaptırım, ihracat, yasak, araç, otomotiv, direksiyon, yedek parça