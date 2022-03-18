https://tr.sputniknews.com/20220318/kilicdarogludan-bolge-sistemi-elestirisi-tam-bir-garabet-1054833082.html
Kılıçdaroğlu'dan 'bölge sistemi' eleştirisi: Tam bir garabet
Kılıçdaroğlu'dan 'bölge sistemi' eleştirisi: Tam bir garabet
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emniyet sisteminde yapılan değişikliği eleştirerek "Erdoğan’ın imzaladığı 'Bölge Sistemi' tam bir garabettir. Bu bozuk... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T05:23+0300
2022-03-18T05:23+0300
2022-03-18T05:23+0300
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Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmeliğe tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220318/bakan-soyludan-bolge-sistemi-aciklamasi-geliyor-gelmekte-olan-1054832859.html
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türkiye, chp, kemal kılıçdaroğlu, bölge
Kılıçdaroğlu'dan 'bölge sistemi' eleştirisi: Tam bir garabet
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emniyet sisteminde yapılan değişikliği eleştirerek "Erdoğan’ın imzaladığı 'Bölge Sistemi' tam bir garabettir. Bu bozuk yönetmeliği iktidara gelir gelmez kaldıracağız" dedi.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan’ın imzaladığı "Bölge Sistemi" tam bir garabettir. Saray, hayatı zorluklarla dolu olan Polisimize “Daha çok zorluğa katlanacaksın” diyor. Emniyet Teşkilatımızda gece gündüz emek veren kardeşlerimiz hiç merak etmesin, bu bozuk yönetmeliği iktidara gelir gelmez kaldıracağız!"