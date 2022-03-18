Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220318/kilicdarogludan-bolge-sistemi-elestirisi-tam-bir-garabet-1054833082.html
Kılıçdaroğlu'dan 'bölge sistemi' eleştirisi: Tam bir garabet
Kılıçdaroğlu'dan 'bölge sistemi' eleştirisi: Tam bir garabet
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emniyet sisteminde yapılan değişikliği eleştirerek "Erdoğan’ın imzaladığı 'Bölge Sistemi' tam bir garabettir. Bu bozuk... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T05:23+0300
2022-03-18T05:23+0300
politika
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
bölge
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054733763_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_be21fa17d1ef2465ddf48af089a870b8.jpg
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmeliğe tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220318/bakan-soyludan-bolge-sistemi-aciklamasi-geliyor-gelmekte-olan-1054832859.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054733763_44:0:1111:800_1920x0_80_0_0_a37b43c175f52916b0dda4ee2c456946.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, chp, kemal kılıçdaroğlu, bölge

Kılıçdaroğlu'dan 'bölge sistemi' eleştirisi: Tam bir garabet

05:23 18.03.2022
© AACHP TBMM Grup Toplantıs
CHP TBMM Grup Toplantıs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emniyet sisteminde yapılan değişikliği eleştirerek "Erdoğan’ın imzaladığı 'Bölge Sistemi' tam bir garabettir. Bu bozuk yönetmeliği iktidara gelir gelmez kaldıracağız" dedi.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan’ın imzaladığı "Bölge Sistemi" tam bir garabettir. Saray, hayatı zorluklarla dolu olan Polisimize “Daha çok zorluğa katlanacaksın” diyor. Emniyet Teşkilatımızda gece gündüz emek veren kardeşlerimiz hiç merak etmesin, bu bozuk yönetmeliği iktidara gelir gelmez kaldıracağız!"
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
POLİTİKA
Bakan Soylu'dan 'bölge sistemi' açıklaması: Geliyor gelmekte olan
04:55
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала