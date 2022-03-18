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Kızılyıldız taraftarları, ABD’nin tarihteki askeri operasyonları listeleyen pankartlar açtı
Kızılyıldız taraftarları, ABD’nin tarihteki askeri operasyonları listeleyen pankartlar açtı
UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız ile Rangers Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kızılyıldız taraftarları tribünlerden 'Tek söylediğimiz... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
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spor
kızılyıldız
abd
belgrad
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UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile İskoçya temsilcisi Rangers Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kızılyıldız taraftarları karşılaşma sırasında ABD’nin dünya çapındaki farklı ülkelere gerçekleştirdiği askeri müdahaleleri listeyen pankartlar açtı. Pankartlardan birinde John Lennon’un meşhur şarkısı 'Give peace a chance' ‘Barışa bir şans verin’ şarkısının 'All we are saying is give peace a chance’ 'Tek söylediğimiz, barışa bir şans ver' sözlerinin yazması dikkat çekti.Karşılaşmada ev sahibi Kızılyıldız, İskoç takımı Rangers karşısında 2-1'lik üstünlük elde etti.
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kızılyıldız, abd, belgrad

Kızılyıldız taraftarları, ABD’nin tarihteki askeri operasyonları listeleyen pankartlar açtı

00:43 18.03.2022 (güncellendi: 00:52 18.03.2022)
© SputnikKızılyıldız
Kızılyıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
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UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız ile Rangers Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kızılyıldız taraftarları tribünlerden 'Tek söylediğimiz, barışa bir şans vermek' dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile İskoçya temsilcisi Rangers Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kızılyıldız taraftarları karşılaşma sırasında ABD’nin dünya çapındaki farklı ülkelere gerçekleştirdiği askeri müdahaleleri listeyen pankartlar açtı. Pankartlardan birinde John Lennon’un meşhur şarkısı 'Give peace a chance' ‘Barışa bir şans verin’ şarkısının 'All we are saying is give peace a chance’ 'Tek söylediğimiz, barışa bir şans ver' sözlerinin yazması dikkat çekti.

Karşılaşmada ev sahibi Kızılyıldız, İskoç takımı Rangers karşısında 2-1'lik üstünlük elde etti.

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