Kızılyıldız taraftarları, ABD’nin tarihteki askeri operasyonları listeleyen pankartlar açtı

UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile İskoçya temsilcisi Rangers Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kızılyıldız taraftarları karşılaşma sırasında ABD’nin dünya çapındaki farklı ülkelere gerçekleştirdiği askeri müdahaleleri listeyen pankartlar açtı. Pankartlardan birinde John Lennon’un meşhur şarkısı 'Give peace a chance' ‘Barışa bir şans verin’ şarkısının 'All we are saying is give peace a chance’ 'Tek söylediğimiz, barışa bir şans ver' sözlerinin yazması dikkat çekti.Karşılaşmada ev sahibi Kızılyıldız, İskoç takımı Rangers karşısında 2-1'lik üstünlük elde etti.

